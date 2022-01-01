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Сабельная ножовка Энкор СПЭ-900/150Э 50236
Найти аналог
Сетевые сабельные пилы
    Сабельная ножовка Энкор СПЭ-900/150Э 50236
    Арт. О00000033670
    Сабельная ножовка Энкор СПЭ-900/150Э 50236
    Сабельная ножовка Энкор СПЭ-900/150Э 50236
    Сабельная ножовка Энкор СПЭ-900/150Э 50236
    Сабельная ножовка Энкор СПЭ-900/150Э 50236
      Сабельная ножовка Энкор СПЭ-900/150Э 50236
      Сабельная ножовка Энкор СПЭ-900/150Э 50236
      Сабельная ножовка Энкор СПЭ-900/150Э 50236
      Сабельная ножовка Энкор СПЭ-900/150Э 50236

      Сабельная ножовка Энкор СПЭ-900/150Э 50236

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033670

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		900
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сабельная ножовка Энкор СПЭ-900/150Э 50236 - мощный, универсальный и современный инструмент для профессионалов. Предназначена для резки древесины и её производных, металлов, пластиков, газо/пенобетона и многих других строительных материалов

        Преимущества

        • Оптимально подходит для работы с материалами большой толщины и различной твердости
        • Эргономичная форма обрезиненной основной рукоятки и переднего кожуха – для надежного удержания инструмента и снижения воздействия вибрации
        • Электронная регулировка предустановки частоты двойных  ходов
        • Бесключевое крепление пильного полотна
        • Металлический корпус и детали редуктор для высокой надежности
        • Стальной упор для надежного позиционирования инструмента
        • Быстрый доступ к щеткам для оптимизации обслуживания
        • Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состояние
        • Индикация сети