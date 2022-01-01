Сабельная ножовка Энкор СПЭ-900/150Э 50236
Арт. О00000033670
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|900
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- Сабельная ножовка Энкор СПЭ-900/150Э 50236 - мощный, универсальный и современный инструмент для профессионалов. Предназначена для резки древесины и её производных, металлов, пластиков, газо/пенобетона и многих других строительных материалов
Преимущества
- Оптимально подходит для работы с материалами большой толщины и различной твердости
- Эргономичная форма обрезиненной основной рукоятки и переднего кожуха – для надежного удержания инструмента и снижения воздействия вибрации
- Электронная регулировка предустановки частоты двойных ходов
- Бесключевое крепление пильного полотна
- Металлический корпус и детали редуктор для высокой надежности
- Стальной упор для надежного позиционирования инструмента
- Быстрый доступ к щеткам для оптимизации обслуживания
- Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состояние
- Индикация сети