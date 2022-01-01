Преимущества

Оптимально подходит для работы с материалами большой толщины и различной твердости

Эргономичная форма обрезиненной основной рукоятки и переднего кожуха – для надежного удержания инструмента и снижения воздействия вибрации

Электронная регулировка предустановки частоты двойных ходов

Бесключевое крепление пильного полотна

Металлический корпус и детали редуктор для высокой надежности

Стальной упор для надежного позиционирования инструмента

Быстрый доступ к щеткам для оптимизации обслуживания

Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состояние

Индикация сети

Сабельная ножовка Энкор СПЭ-900/150Э 50236 - мощный, универсальный и современный инструмент для профессионалов. Предназначена для резки древесины и её производных, металлов, пластиков, газо/пенобетона и многих других строительных материалов