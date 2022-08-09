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Дисковая пила Энкор ПДЭ-1500/65 50245
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Энкор ПДЭ-1500/65 50245
    Арт. О00000033673
    5.0
    1
    Дисковая пила Энкор ПДЭ-1500/65 50245
    Дисковая пила Энкор ПДЭ-1500/65 50245
    Дисковая пила Энкор ПДЭ-1500/65 50245
    Дисковая пила Энкор ПДЭ-1500/65 50245
    Дисковая пила Энкор ПДЭ-1500/65 50245
    Дисковая пила Энкор ПДЭ-1500/65 50245
      Дисковая пила Энкор ПДЭ-1500/65 50245
      Дисковая пила Энкор ПДЭ-1500/65 50245
      Дисковая пила Энкор ПДЭ-1500/65 50245
      Дисковая пила Энкор ПДЭ-1500/65 50245
      Дисковая пила Энкор ПДЭ-1500/65 50245
      Дисковая пила Энкор ПДЭ-1500/65 50245

      Дисковая пила Энкор ПДЭ-1500/65 50245

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000033673
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дисковая пила Энкор ПДЭ-1500/67Э 50243 представляет собой современный инструмент для профессионального использования. Модель служит для легкой и быстрой распиловки заготовок из древесины или материалов на ее основе. Мотор отличается высокой мощностью и устойчивостью к большим нагрузкам, что позволяет эксплуатировать устройство в интенсивном режиме. Эргономичная форма обрезиненных рукояток гарантирует максимально комфортное и безопасное удержание агрегата. Возможность установки литого основания под углом до 45 градусов способствует выполнению широкого спектра операций.

        Преимущества

        • Номинальное напряжение питания - 220 В/ 50 Гц
        • Электроника ограничения пускового тока (плавный пуск)
        • Небольшие габариты и вес
        • Современный дизайн корпусных деталей
        • Удобный выключатель с блокировкой случайного включения для безопасности оператора
        • Регулируемая глубина пропила до 67 мм
        • Регулируемое массивное литое основание
        • Превосходное качество сборки
        • Долгий срок службы