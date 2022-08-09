Дисковая пила Энкор ПДЭ-1500/65 50245

Преимущества

Номинальное напряжение питания - 220 В/ 50 Гц

Электроника ограничения пускового тока (плавный пуск)

Небольшие габариты и вес

Современный дизайн корпусных деталей

Удобный выключатель с блокировкой случайного включения для безопасности оператора

Регулируемая глубина пропила до 67 мм

Регулируемое массивное литое основание

Превосходное качество сборки

Долгий срок службы

Дисковая пила Энкор ПДЭ-1500/67Э 50243 представляет собой современный инструмент для профессионального использования. Модель служит для легкой и быстрой распиловки заготовок из древесины или материалов на ее основе. Мотор отличается высокой мощностью и устойчивостью к большим нагрузкам, что позволяет эксплуатировать устройство в интенсивном режиме. Эргономичная форма обрезиненных рукояток гарантирует максимально комфортное и безопасное удержание агрегата. Возможность установки литого основания под углом до 45 градусов способствует выполнению широкого спектра операций.