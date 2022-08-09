Дисковая пила Энкор ПДЭ-1500/65 50245
Арт. О00000033673
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2.5
- Дисковая пила Энкор ПДЭ-1500/67Э 50243 представляет собой современный инструмент для профессионального использования. Модель служит для легкой и быстрой распиловки заготовок из древесины или материалов на ее основе. Мотор отличается высокой мощностью и устойчивостью к большим нагрузкам, что позволяет эксплуатировать устройство в интенсивном режиме. Эргономичная форма обрезиненных рукояток гарантирует максимально комфортное и безопасное удержание агрегата. Возможность установки литого основания под углом до 45 градусов способствует выполнению широкого спектра операций.
Преимущества
- Номинальное напряжение питания - 220 В/ 50 Гц
- Электроника ограничения пускового тока (плавный пуск)
- Небольшие габариты и вес
- Современный дизайн корпусных деталей
- Удобный выключатель с блокировкой случайного включения для безопасности оператора
- Регулируемая глубина пропила до 67 мм
- Регулируемое массивное литое основание
- Превосходное качество сборки
- Долгий срок службы