Пистолет клеевой ручной Энкор PT20 50345, 20 Вт, 3.3 г/мин, клеевые стержни 7 мм

Преимущества

Универсальность в использовании Энкор PT20 50345

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Корпус выполнен из прочного пластика, скоба - из металла

Длинный сетевой шнур позволяет работать на достаточно большом расстоянии от розетки

Пистолет клеевой Энкор PT20 50345 используется для склеивания различных материалов горячим клеем. Область применения: монтажные работы, сборка и ремонт изделий, оформление интерьеров. Металлическая скоба позволяет устанавливать пистолет в вертикальном положении. Длинный курок удобно нажимать при любом хвате рукоятки. Предусмотрена защита от протекания клея.