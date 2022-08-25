Пистолет клеевой ручной Энкор PT20 50345, 20 Вт, 3.3 г/мин, клеевые стержни 7 мм
Арт. О00000033675
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Португалия
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Мощность клеевого пистолета, Вт
|20
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Производительность, г/мин
|3.3
- Пистолет клеевой Энкор PT20 50345 используется для склеивания различных материалов горячим клеем. Область применения: монтажные работы, сборка и ремонт изделий, оформление интерьеров. Металлическая скоба позволяет устанавливать пистолет в вертикальном положении. Длинный курок удобно нажимать при любом хвате рукоятки. Предусмотрена защита от протекания клея.
Преимущества
- Универсальность в использовании Энкор PT20 50345
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса
- Корпус выполнен из прочного пластика, скоба - из металла
- Длинный сетевой шнур позволяет работать на достаточно большом расстоянии от розетки