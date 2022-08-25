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Пистолет клеевой ручной Энкор PT20 50345, 20 Вт, 3.3 г/мин, клеевые стержни 7 мм
5.0
1
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Клеевые термопистолеты
    Пистолет клеевой ручной Энкор PT20 50345, 20 Вт, 3.3 г/мин, клеевые стержни 7 мм
    Арт. О00000033675
    5.0
    1
    Пистолет клеевой ручной Энкор PT20 50345, 20 Вт, 3.3 г/мин, клеевые стержни 7 мм
    Пистолет клеевой ручной Энкор PT20 50345, 20 Вт, 3.3 г/мин, клеевые стержни 7 мм
    Пистолет клеевой ручной Энкор PT20 50345, 20 Вт, 3.3 г/мин, клеевые стержни 7 мм
      Пистолет клеевой ручной Энкор PT20 50345, 20 Вт, 3.3 г/мин, клеевые стержни 7 мм
      Пистолет клеевой ручной Энкор PT20 50345, 20 Вт, 3.3 г/мин, клеевые стержни 7 мм
      Пистолет клеевой ручной Энкор PT20 50345, 20 Вт, 3.3 г/мин, клеевые стержни 7 мм

      Пистолет клеевой ручной Энкор PT20 50345, 20 Вт, 3.3 г/мин, клеевые стержни 7 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000033675
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Португалия
      Мощность клеевого пистолета, Вт
      		20
      Производительность, г/мин
      		3.3
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет клеевой Энкор PT20 50345 используется для склеивания различных материалов горячим клеем. Область применения: монтажные работы, сборка и ремонт изделий, оформление интерьеров. Металлическая скоба позволяет устанавливать пистолет в вертикальном положении. Длинный курок удобно нажимать при любом хвате рукоятки. Предусмотрена защита от протекания клея.

        Преимущества

        • Универсальность в использовании Энкор PT20 50345
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса
        • Корпус выполнен из прочного пластика, скоба - из металла
        • Длинный сетевой шнур позволяет работать на достаточно большом расстоянии от розетки