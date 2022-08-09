Преимущества

Сверхмощный инструмент для профессионалов

Поворотная основная рукоятка

Электроника ограничения пускового тока

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением

Защитный кожух с инструментальной регулировкой

Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки

Трехпозиционное присоединение дополнительной рукоятки

Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-2400/230Э 50172 - надежный и мощный инструмент для профессиональных работ. Может использоваться для обработки поверхностей и резания деталей. Алюминиевый редуктор обеспечивает лучший отвод тепла. Кожух защищает пользователя от искр и пыли, возникающих в процессе работы. Электроника ограничения пускового тока способствует плавному запуску шлифмашины и продлевает срок службы двигателя.