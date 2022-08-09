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Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-2400/230Э 50172
4.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-2400/230Э 50172
    Арт. О00000033682
    4.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-2400/230Э 50172

      Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-2400/230Э 50172

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033682
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-2400/230Э 50172 - надежный и мощный инструмент для профессиональных работ. Может использоваться для обработки поверхностей и резания деталей. Алюминиевый редуктор обеспечивает лучший отвод тепла. Кожух защищает пользователя от искр и пыли, возникающих в процессе работы. Электроника ограничения пускового тока способствует плавному запуску шлифмашины и продлевает срок службы двигателя.

        Преимущества

        • Сверхмощный инструмент для профессионалов
        • Поворотная основная рукоятка
        • Электроника ограничения пускового тока
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
        • Защитный кожух с инструментальной регулировкой
        • Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки
        • Трехпозиционное присоединение дополнительной рукоятки