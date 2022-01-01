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Батарейка щелочная ENR Max 840520 Е91/АА
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Элементы питания
    Батарейка щелочная ENR Max 840520 Е91/АА
    Арт. 77777X792203
    Батарейка щелочная ENR Max 840520 Е91/АА

      Батарейка щелочная ENR Max 840520 Е91/АА

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X792203

      Характеристики

      Производитель
      		Energizer
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Типоразмер
      		AA
      Электролит
      		алкалиновый, щелочной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Батарейка Energizer "Max" - безотказный источник энергии для устройств повседневного пользования. Чаще всего применяется в пультах управления, небольших фонарях, часах, радио. Это первая в мире щелочная батарейка без ртути. 

        Преимущества

        • Работает до 45% дольше, держит заряд до 10 лет
        • Стандартные щелочные батарейки "Energizer" защищены от протеканий