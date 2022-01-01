Батарейка щелочная ENR Max 840520 Е91/АА
Арт. 77777X792203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Типоразмер
|AA
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Электролит
|алкалиновый, щелочной
- Батарейка Energizer "Max" - безотказный источник энергии для устройств повседневного пользования. Чаще всего применяется в пультах управления, небольших фонарях, часах, радио. Это первая в мире щелочная батарейка без ртути.
Преимущества
- Работает до 45% дольше, держит заряд до 10 лет
- Стандартные щелочные батарейки "Energizer" защищены от протеканий