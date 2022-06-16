Фонарь Era A3M С0045044
Арт. X43716189
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|0.2
|
Степень защиты
|IP 20
С этим товаром смотрят
- Фонарь ЭРА A3M C0045044 - это автомобильный осветительный прибор-переноска с семью яркими светодиодными лампами белого цвета LED. Изделие работает от сети автомобиля 12V. В комплекте предусмотрен шнур для питания от прикуривателя (длина 3м) и магнит для фиксации устройства под различными углами.
Преимущества
- Материалом корпуса фонаря ЭРА A3M C0045044 является ударопрочный и качественный пластик
- Тип лампы - криптоновая
- Функциональность
- Подходит для использования в дорожных условиях
- Надежность