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Фонарь Era A3M С0045044
5.0
2
Найти аналог
Фонари и фонарики
    Фонарь Era A3M С0045044
    Арт. X43716189
    5.0
    2
    Фонарь Era A3M С0045044
    Фонарь Era A3M С0045044
      Фонарь Era A3M С0045044
      Фонарь Era A3M С0045044

      Фонарь Era A3M С0045044

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X43716189
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.2
      Степень защиты
      		IP 20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фонарь ЭРА A3M C0045044 - это автомобильный осветительный прибор-переноска с семью яркими светодиодными лампами белого цвета LED. Изделие работает от сети автомобиля 12V. В комплекте предусмотрен шнур для питания от прикуривателя (длина 3м) и магнит для фиксации устройства под различными углами.

        Преимущества

        • Материалом корпуса фонаря ЭРА A3M C0045044 является ударопрочный и качественный пластик
        • Тип лампы - криптоновая
        • Функциональность
        • Подходит для использования в дорожных условиях
        • Надежность