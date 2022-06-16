Фонарь Era A3M С0045044

Преимущества

Материалом корпуса фонаря ЭРА A3M C0045044 является ударопрочный и качественный пластик

Тип лампы - криптоновая

Функциональность

Подходит для использования в дорожных условиях

Надежность

Фонарь ЭРА A3M C0045044 - это автомобильный осветительный прибор-переноска с семью яркими светодиодными лампами белого цвета LED. Изделие работает от сети автомобиля 12V. В комплекте предусмотрен шнур для питания от прикуривателя (длина 3м) и магнит для фиксации устройства под различными углами.