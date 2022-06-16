Налобный фонарь Era GB-604

Преимущества

Фонарь оборудован 18 белыми светодиодами, мощность составляет 2 В, а дальность луча — 95 метров

Светодиоды дают качественный белый и яркий свет, а также не перегорают и не нуждаются в замене

Адаптивный угол наклона и 4 режима работы делают использование этого фонаря удобным

Питается от трёх батареек типа ААА, и на полной мощности работает 16 часов, не требуя замены элементов питания. Это значит, что в мигающем или менее мощном режиме фонарь прослужит намного дольше

Конструкция фонаря очень надёжная, а корпус выполнен из ударопрочного пластика с покрытием "Шагрень". Покрытие защищает фонарь от царапин и лёгких механических повреждений, а также обладает противоскользящим эффектом

Такой фонарь является очень удобным инструментом, ведь руки остаются свободными, а направление и мощность необходимого света легко регулируется

Фонарь легко и удобно крепится за счёт эластичных ремешков и не причиняет неудобств

Туристический налобный фонарь GB-604, лёгкий, надёжный и очень яркий. Фонарь станет надёжным инструментом, как на природе, так и в гараже или на даче. Ведь свободные руки часто требуются не только в ночное время на природе, но и, например, для починки автомобиля или бытовых работ на даче. Лаконичный дизайн модели разработан в дизайн-центре ЭРА и был удостоен награды. К главным достоинствам фонаря можно отнести качество света, лёгкость, прочность корпуса, стильный внешний вид и функциональность.