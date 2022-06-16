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Налобный фонарь Era GB-604
5.0
2
330 ₽
Фонари и фонарики
    Налобный фонарь Era GB-604
    Арт. Ю00000029174
    5.0
    2
    Налобный фонарь Era GB-604
    Налобный фонарь Era GB-604
    Налобный фонарь Era GB-604
    Налобный фонарь Era GB-604
    Налобный фонарь Era GB-604
    Налобный фонарь Era GB-604
      Налобный фонарь Era GB-604
      Налобный фонарь Era GB-604
      Налобный фонарь Era GB-604
      Налобный фонарь Era GB-604
      Налобный фонарь Era GB-604
      Налобный фонарь Era GB-604

      Налобный фонарь Era GB-604

      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000029174
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.11
      Степень защиты
      		IP 40
      Все характеристики
      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Туристический налобный фонарь GB-604, лёгкий, надёжный и очень яркий. Фонарь станет надёжным инструментом, как на природе, так и в гараже или на даче. Ведь свободные руки часто требуются не только в ночное время на природе, но и, например, для починки автомобиля или бытовых работ на даче. Лаконичный дизайн модели разработан в дизайн-центре ЭРА и был удостоен награды. К главным достоинствам фонаря можно отнести качество света, лёгкость, прочность корпуса, стильный внешний вид и функциональность.

        Преимущества

        • Фонарь оборудован 18 белыми светодиодами, мощность составляет 2 В, а дальность луча — 95 метров
        • Светодиоды дают качественный белый и яркий свет, а также не перегорают и не нуждаются в замене
        • Адаптивный угол наклона и 4 режима работы делают использование этого фонаря удобным
        • Питается от трёх батареек типа ААА, и на полной мощности работает 16 часов, не требуя замены элементов питания. Это значит, что в мигающем или менее мощном режиме фонарь прослужит намного дольше
        • Конструкция фонаря очень надёжная, а корпус выполнен из ударопрочного пластика с покрытием "Шагрень". Покрытие защищает фонарь от царапин и лёгких механических повреждений, а также обладает противоскользящим эффектом
        • Такой фонарь является очень удобным инструментом, ведь руки остаются свободными, а направление и мощность необходимого света легко регулируется
        • Фонарь легко и удобно крепится за счёт эластичных ремешков и не причиняет неудобств