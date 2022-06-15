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Фонарь Era PA-601
5.0
2
2 300 ₽
Фонари и фонарики
    Фонарь Era PA-601
    Арт. Ю00000029176
    5.0
    2
    Фонарь Era PA-601
    Фонарь Era PA-601
    Фонарь Era PA-601
    Фонарь Era PA-601
    Фонарь Era PA-601
    Фонарь Era PA-601
    Фонарь Era PA-601
    Фонарь Era PA-601
    Фонарь Era PA-601
    Фонарь Era PA-601
    Фонарь Era PA-601
      Фонарь Era PA-601
      Фонарь Era PA-601
      Фонарь Era PA-601
      Фонарь Era PA-601
      Фонарь Era PA-601
      Фонарь Era PA-601
      Фонарь Era PA-601
      Фонарь Era PA-601
      Фонарь Era PA-601
      Фонарь Era PA-601
      Фонарь Era PA-601

      Фонарь Era PA-601

      2 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000029176
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1
      Габариты, мм
      		133x175x225
      Все характеристики
      2 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • ЭРА РА-601 идеально подходит для использования на природе (походы, пикники, охота, рыбалка), активно применяется в быту (дача, ремонт, гараж, автомобиль), решает профессиональные задачи (монтаж и строительство, охрана объектов, поисковые операции). В формате светильника успешно создаёт уютную атмосферу во время отдыха от работы или ужина на привале.

        Преимущества

        • Корпус фонаря изготовлен из ударопрочного пластика
        • Рукоятка имеет трансформируемую конструкцию - можно выбрать наиболее удобный формат работы с фонарём и его переноски
        • Ножки с прорезиненным покрытием обеспечивают устойчивость при использовании устройства в качестве походного светильника
        • В корпус встроен компас