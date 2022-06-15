Фонарь Era PA-601
Арт. Ю00000029176
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1
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Габариты, мм
|133x175x225
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- ЭРА РА-601 идеально подходит для использования на природе (походы, пикники, охота, рыбалка), активно применяется в быту (дача, ремонт, гараж, автомобиль), решает профессиональные задачи (монтаж и строительство, охрана объектов, поисковые операции). В формате светильника успешно создаёт уютную атмосферу во время отдыха от работы или ужина на привале.
Преимущества
- Корпус фонаря изготовлен из ударопрочного пластика
- Рукоятка имеет трансформируемую конструкцию - можно выбрать наиболее удобный формат работы с фонарём и его переноски
- Ножки с прорезиненным покрытием обеспечивают устойчивость при использовании устройства в качестве походного светильника
- В корпус встроен компас