Фонарь Era PA-601

Преимущества

Корпус фонаря изготовлен из ударопрочного пластика

Рукоятка имеет трансформируемую конструкцию - можно выбрать наиболее удобный формат работы с фонарём и его переноски

Ножки с прорезиненным покрытием обеспечивают устойчивость при использовании устройства в качестве походного светильника

В корпус встроен компас

ЭРА РА-601 идеально подходит для использования на природе (походы, пикники, охота, рыбалка), активно применяется в быту (дача, ремонт, гараж, автомобиль), решает профессиональные задачи (монтаж и строительство, охрана объектов, поисковые операции). В формате светильника успешно создаёт уютную атмосферу во время отдыха от работы или ужина на привале.