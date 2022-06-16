Фонарь Era Альфа PA-603
Арт. Ю00000029180
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1
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Габариты, мм
|160x178x248
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- Фонарь-прожектор ЭРА PA-603 Альфа 36xLED, литий 3Ач, ЗУ 220V+12V Б0031034 - профессиональный фонарь с мощным световым потоком. Его удобно переносить в руке или на плече при фиксации специального ремня. Устройство излучает яркий световой луч большой дальности. В процессе работы экономично потребляет заряд аккумулятора.
Преимущества
- Дальность луча: 130 метров
- Источник питания в комплекте
- Материал ЭРА PA-603 Альфа 36xLED, литий 3Ач, ЗУ 220V+12V Б0031034: ударопрочный пластик
- Мощность: 3 Вт
- Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-ion)
- Емкость аккумулятора: 3 Ач
- Напряжение аккумулятора: 3.7 В
- Подзарядка от сети 220V и бортовой сети автомобиля 12V
- Ремень для переноски на плече
- Световой поток: 245 Лм
- Серия: профессиональный
- Тип лампы: 36 белых LED
- Степень защиты: IP44
- Срок службы: 5 лет
- Доп. функция: аварийный маяк
- Температура эксплуатации: от +5 до +40 С при относительной влажности 80%
- Время работы: 4 ч