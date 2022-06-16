Фонарь Era Альфа PA-603

Преимущества

Дальность луча: 130 метров

Источник питания в комплекте

Материал ЭРА PA-603 Альфа 36xLED, литий 3Ач, ЗУ 220V+12V Б0031034: ударопрочный пластик

Мощность: 3 Вт

Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-ion)

Емкость аккумулятора: 3 Ач

Напряжение аккумулятора: 3.7 В

Подзарядка от сети 220V и бортовой сети автомобиля 12V

Ремень для переноски на плече

Световой поток: 245 Лм

Серия: профессиональный

Тип лампы: 36 белых LED

Степень защиты: IP44

Срок службы: 5 лет

Доп. функция: аварийный маяк

Температура эксплуатации: от +5 до +40 С при относительной влажности 80%

Время работы: 4 ч

Фонарь-прожектор ЭРА PA-603 Альфа 36xLED, литий 3Ач, ЗУ 220V+12V Б0031034 - профессиональный фонарь с мощным световым потоком. Его удобно переносить в руке или на плече при фиксации специального ремня. Устройство излучает яркий световой луч большой дальности. В процессе работы экономично потребляет заряд аккумулятора.