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Фонарь Era Альфа PA-603
5.0
2
2 550 ₽
Фонари и фонарики
    Фонарь Era Альфа PA-603
    Арт. Ю00000029180
    5.0
    2
    Фонарь Era Альфа PA-603
    Фонарь Era Альфа PA-603
    Фонарь Era Альфа PA-603
    Фонарь Era Альфа PA-603
    Фонарь Era Альфа PA-603
    Фонарь Era Альфа PA-603
    Фонарь Era Альфа PA-603
    Фонарь Era Альфа PA-603
    Фонарь Era Альфа PA-603
    Фонарь Era Альфа PA-603
    Фонарь Era Альфа PA-603
      Фонарь Era Альфа PA-603
      Фонарь Era Альфа PA-603
      Фонарь Era Альфа PA-603
      Фонарь Era Альфа PA-603
      Фонарь Era Альфа PA-603
      Фонарь Era Альфа PA-603
      Фонарь Era Альфа PA-603
      Фонарь Era Альфа PA-603
      Фонарь Era Альфа PA-603
      Фонарь Era Альфа PA-603
      Фонарь Era Альфа PA-603

      Фонарь Era Альфа PA-603

      2 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000029180
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1
      Габариты, мм
      		160x178x248
      Все характеристики
      2 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фонарь-прожектор ЭРА PA-603 Альфа 36xLED, литий 3Ач, ЗУ 220V+12V Б0031034 - профессиональный фонарь с мощным световым потоком. Его удобно переносить в руке или на плече при фиксации специального ремня. Устройство излучает яркий световой луч большой дальности. В процессе работы экономично потребляет заряд аккумулятора.

        Преимущества

        • Дальность луча: 130 метров
        • Источник питания в комплекте
        • Материал ЭРА PA-603 Альфа 36xLED, литий 3Ач, ЗУ 220V+12V Б0031034: ударопрочный пластик
        • Мощность: 3 Вт
        • Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-ion)
        • Емкость аккумулятора: 3 Ач
        • Напряжение аккумулятора: 3.7 В
        • Подзарядка от сети 220V и бортовой сети автомобиля 12V
        • Ремень для переноски на плече
        • Световой поток: 245 Лм
        • Серия: профессиональный
        • Тип лампы: 36 белых LED
        • Степень защиты: IP44
        • Срок службы: 5 лет
        • Доп. функция: аварийный маяк
        • Температура эксплуатации: от +5 до +40 С при относительной влажности 80%
        • Время работы: 4 ч