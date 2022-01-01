Элемент питания алкалиновый Ergolux LR03 BL-2 1.5В Alkaline (Мизинчиковая,блист.2шт) 11743
Арт. О00000014947
Элемент питания алкалиновый Ergolux LR03 BL-2 1.5В Alkaline (Мизинчиковая,блист.2шт) 11743
Арт. О00000014947
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Типоразмер
|AAA
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Электролит
|алкалиновый
- Батарейка Ergolux Alkaline BL-2 (ААА — LR03, 1.5В) предназначена для устройств с высоким энергопотреблением.
Преимущества
- Прослужит дольше солевых батареек и будет работать даже при низких температурах
- Имеет максимальную емкость по сравнению с другими батарейками