Элемент питания алкалиновый Ergolux "крона" 6LR61 BL-1 9В Alkaline(блист.1шт) 11753
Арт. О00000014946
Элемент питания алкалиновый Ergolux "крона" 6LR61 BL-1 9В Alkaline(блист.1шт) 11753
Арт. О00000014946
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Типоразмер
|крона(6LR61;6F22;6KR61)
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Электролит
|алкалиновый
- Батарейка Ergolux Alkaline BL-1 (Крона — 6LR61) подойдет для приборов со средним и низким энергопотреблением. Это могут быть детские игрушки, измерительные приборы, фото и видеотехника.
Преимущества
- Батарейка имеет долгий срок хранения и хорошо работает даже при низких температурах
- Долговечность