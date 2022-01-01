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Элемент питания алкалиновый Ergolux "крона" 6LR61 BL-1 9В Alkaline(блист.1шт) 11753
170 ₽
Элементы питания
    Элемент питания алкалиновый Ergolux "крона" 6LR61 BL-1 9В Alkaline(блист.1шт) 11753
    Арт. О00000014946
    Элемент питания алкалиновый Ergolux "крона" 6LR61 BL-1 9В Alkaline(блист.1шт) 11753

      Элемент питания алкалиновый Ergolux "крона" 6LR61 BL-1 9В Alkaline(блист.1шт) 11753

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014946

      Характеристики

      Производитель
      		Ergolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Типоразмер
      		крона(6LR61;6F22;6KR61)
      Электролит
      		алкалиновый
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Батарейка Ergolux Alkaline BL-1 (Крона — 6LR61) подойдет для приборов со средним и низким энергопотреблением. Это могут быть детские игрушки, измерительные приборы, фото и видеотехника.

        Преимущества

        • Батарейка имеет долгий срок хранения и хорошо работает даже при низких температурах
        • Долговечность