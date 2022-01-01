Элемент питания алкалиновый Ergolux "крона" 6LR61 BL-1 9В Alkaline(блист.1шт) 11753

Преимущества

Батарейка имеет долгий срок хранения и хорошо работает даже при низких температурах

Долговечность

Батарейка Ergolux Alkaline BL-1 (Крона — 6LR61) подойдет для приборов со средним и низким энергопотреблением. Это могут быть детские игрушки, измерительные приборы, фото и видеотехника.