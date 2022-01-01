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Элемент питания алкалиновый Ergolux LR20 BL-2 1.5В Alkaline (блист.2шт) 11752
330 ₽
Элементы питания
    Элемент питания алкалиновый Ergolux LR20 BL-2 1.5В Alkaline (блист.2шт) 11752
    Арт. О00000014949
    Элемент питания алкалиновый Ergolux LR20 BL-2 1.5В Alkaline (блист.2шт) 11752

      Элемент питания алкалиновый Ergolux LR20 BL-2 1.5В Alkaline (блист.2шт) 11752

      330 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014949

      Характеристики

      Производитель
      		Ergolux
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Россия
      Типоразмер
      		D
      Электролит
      		алкалиновый, щелочной
      Все характеристики
      330 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Батарейка Ergolux Alkaline BL-2 (D — LR20) подойдет для приборов со средним энергопотреблением.

        Преимущества

        • По сравнению с обычными солеными элементами заряд алкалиновой батарейки во время работы понижается гораздо медленнее, а значит увеличивается время питания прибора
        • Долговечность