Элемент питания алкалиновый Ergolux LR20 BL-2 1.5В Alkaline (блист.2шт) 11752
Арт. О00000014949
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Канада
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Родина бренда
|Россия
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Типоразмер
|D
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Электролит
|алкалиновый, щелочной
- Батарейка Ergolux Alkaline BL-2 (D — LR20) подойдет для приборов со средним энергопотреблением.
Преимущества
- По сравнению с обычными солеными элементами заряд алкалиновой батарейки во время работы понижается гораздо медленнее, а значит увеличивается время питания прибора
- Долговечность