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Душевая кабина Erlit ER3512PL-C4 (1200x800x2150 мм)
Арт. X16914425216
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высота, мм
|2150
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Ширина, мм
|1200
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- Персональная скидка
- В основе конструкции душевой кабины Erlit Comfort ER3512PL-C4-RUS с двумя раздвижными дверями – закаленное тонированное стекло. Стекла симметричны, и перепутать их расположение при монтаже невозможно. Паспорт изделия содержит подробное описание сборки, поэтому выполнить ее может даже человек без опыта. Все детали превосходно стыкуются между собой. Для удобства крепежи рассортированы и поставляются в отдельных упаковках. Избежать ошибок при подключении электрики помогут разноцветные провода пульта управления.
Преимущества
- Удобное расположение
- Крепкий каркас
- Закаленное стекло
- Нескользящее дно
- Легкая сборка
- Стильный дизайн