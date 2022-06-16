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Душевая кабина Erlit ER3512PL-C4 (1200x800x2150 мм)
5.0
2
43 390 ₽
Душевые кабины
  • Персональная скидка
Душевая кабина Erlit ER3512PL-C4 (1200x800x2150 мм)
Арт. X16914425216
5.0
2
Душевая кабина Erlit ER3512PL-C4 (1200x800x2150 мм)
  • Персональная скидка

Душевая кабина Erlit ER3512PL-C4 (1200x800x2150 мм)

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43 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
Арт. X16914425216
5.0
2

Характеристики

Производитель
Erlit
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Высота, мм
2150
Ширина, мм
1200
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
43 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • В основе конструкции душевой кабины Erlit Comfort ER3512PL-C4-RUS с двумя раздвижными дверями – закаленное тонированное стекло. Стекла симметричны, и перепутать их расположение при монтаже невозможно. Паспорт изделия содержит подробное описание сборки, поэтому выполнить ее может даже человек без опыта. Все детали превосходно стыкуются между собой. Для удобства крепежи рассортированы и поставляются в отдельных упаковках. Избежать ошибок при подключении электрики помогут разноцветные провода пульта управления.

    Преимущества

    • Удобное расположение
    • Крепкий каркас
    • Закаленное стекло
    • Нескользящее дно
    • Легкая сборка
    • Стильный дизайн