Душевая кабина Erlit ER3512PL-C4 (1200x800x2150 мм)

Преимущества

Удобное расположение

Крепкий каркас

Закаленное стекло

Нескользящее дно

Легкая сборка

Стильный дизайн

В основе конструкции душевой кабины Erlit Comfort ER3512PL-C4-RUS с двумя раздвижными дверями – закаленное тонированное стекло. Стекла симметричны, и перепутать их расположение при монтаже невозможно. Паспорт изделия содержит подробное описание сборки, поэтому выполнить ее может даже человек без опыта. Все детали превосходно стыкуются между собой. Для удобства крепежи рассортированы и поставляются в отдельных упаковках. Избежать ошибок при подключении электрики помогут разноцветные провода пульта управления.