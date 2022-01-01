Ролики Erlit 23 мм, 5 серия, комплект на дверь MR

Преимущества

Диаметр колеса равен 23 мм

Вся продукция ERLIT изготовлена из экологически чистых материалов и проходит тестирование на соответствие российским и европейским стандартам, что гарантирует продукции высокое качество и долгий срок службы

ERLIT - комплект дверных роликов для дверей ERLIT 5 серии. Одна упаковка рассчитана для одной двери. Верхние ролики двойные, а нижние одинарные с кнопкой.