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Ролики Erlit 23 мм, 5 серия, комплект на дверь MR
1 365 ₽
Ролики для душевых кабин
    Ролики Erlit 23 мм, 5 серия, комплект на дверь MR
    Арт. Ю00000021187
    Ролики Erlit 23 мм, 5 серия, комплект на дверь MR

      Ролики Erlit 23 мм, 5 серия, комплект на дверь MR

      1 365 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021187

      Характеристики

      Производитель
      		Erlit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		ролик
      Вес, кг
      		0.16
      Все характеристики
      1 365 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • ERLIT - комплект дверных роликов для дверей ERLIT 5 серии. Одна упаковка рассчитана для одной двери. Верхние ролики двойные, а нижние одинарные с кнопкой.

        Преимущества

        • Диаметр колеса равен 23 мм
        • Вся продукция ERLIT изготовлена из экологически чистых материалов и проходит тестирование на соответствие российским и европейским стандартам, что гарантирует продукции высокое качество и долгий срок службы