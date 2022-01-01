Ролики Erlit 23 мм, 5 серия, комплект на дверь MR
Арт. Ю00000021187
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип комплектующего
|ролик
|
Вес, кг
|0.16
- ERLIT - комплект дверных роликов для дверей ERLIT 5 серии. Одна упаковка рассчитана для одной двери. Верхние ролики двойные, а нижние одинарные с кнопкой.
Преимущества
- Диаметр колеса равен 23 мм
- Вся продукция ERLIT изготовлена из экологически чистых материалов и проходит тестирование на соответствие российским и европейским стандартам, что гарантирует продукции высокое качество и долгий срок службы