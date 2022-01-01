Преимущества

Диаметр колеса равен 25 мм

Вся продукция ERLIT изготовлена из экологически чистых материалов и проходит тестирование на соответствие российским и европейским стандартам, что гарантирует продукции высокое качество и долгий срок службы

Ролики Erlit 25 мм эксцентриковые одинарные комплект на дверь 2112288003 - комплект дверных роликов для дверей ERLIT. Одна упаковка рассчитана для одной двери. Верхние и нижние ролики одинаковые - одинарные с эксцентриковой системой регулировки.