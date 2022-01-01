Ролики Erlit 25 мм эксцентриковые одинарные комплект на дверь 2112288003
Арт. Ю00000021189
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|ролик
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Вес, кг
|0.11
- Ролики Erlit 25 мм эксцентриковые одинарные комплект на дверь 2112288003 - комплект дверных роликов для дверей ERLIT. Одна упаковка рассчитана для одной двери. Верхние и нижние ролики одинаковые - одинарные с эксцентриковой системой регулировки.
Преимущества
- Диаметр колеса равен 25 мм
- Вся продукция ERLIT изготовлена из экологически чистых материалов и проходит тестирование на соответствие российским и европейским стандартам, что гарантирует продукции высокое качество и долгий срок службы