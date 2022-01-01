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Ролики Erlit 25 мм эксцентриковые одинарные комплект на дверь 2112288003
1 170 ₽
Ролики для душевых кабин
    Ролики Erlit 25 мм эксцентриковые одинарные комплект на дверь 2112288003
    Арт. Ю00000021189
    Ролики Erlit 25 мм эксцентриковые одинарные комплект на дверь 2112288003

      Ролики Erlit 25 мм эксцентриковые одинарные комплект на дверь 2112288003

      1 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021189

      Характеристики

      Производитель
      		Erlit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		ролик
      Вес, кг
      		0.11
      Все характеристики
      1 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ролики Erlit 25 мм эксцентриковые одинарные комплект на дверь 2112288003 - комплект дверных роликов для дверей ERLIT. Одна упаковка рассчитана для одной двери. Верхние и нижние ролики одинаковые - одинарные с эксцентриковой системой регулировки.

        Преимущества

        • Диаметр колеса равен 25 мм
        • Вся продукция ERLIT изготовлена из экологически чистых материалов и проходит тестирование на соответствие российским и европейским стандартам, что гарантирует продукции высокое качество и долгий срок службы