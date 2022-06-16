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Душевая кабина Erlit ER3509PF-C3 (900x900x2150 мм)
5.0
2
39 110 ₽
57 610 ₽
Душевые кабины
    Душевая кабина Erlit ER3509PF-C3 (900x900x2150 мм)
    Арт. Ю00000025226
    5.0
    2
    Душевая кабина Erlit ER3509PF-C3 (900x900x2150 мм)

      Душевая кабина Erlit ER3509PF-C3 (900x900x2150 мм)

      • -18 500 ₽
      39 110 ₽
      57 610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. Ю00000025226
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Erlit
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высота, мм
      		2150
      Ширина, мм
      		900
      Все характеристики
      • -18 500 ₽
      39 110 ₽
      57 610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Душевая кабина Erlit ER3509TP-C3 - это гидромассажная душевая кабина в классическом стиле, с раздвижными дверьми, оборудованная системой гидромассажа. Есть тропический душ, ручной душ, гидромассаж спины (8 форсунок) зеркало, полочка.

        Преимущества

        • Каркас поддона изготовлен из оцинкованного железа, не подверженного коррозии. Экран выполнен из тех же материалов, что и сам поддон. Имеет ребра жесткости, которые придают ему особую прочность. Выполняет декоративную функцию – закрывает пространство под душевым поддоном
        • Стекло обладает повышенной ударопрочностью. Гарантированная безопасность даже в случае разрушения: распадается на мелкую крошку, которая не может нанести человеку серьезную травму. Устойчивость к истиранию: не теряет свои свойства в течение многих лет эксплуатации
        • Алюминиевый профиль имеет защитное анодированное покрытие, благодаря чему обладает высокими антикоррозийными свойствами
        • Дверные ролики оснащены закрытым подшипником из нержавеющей стали. Обеспечивают надежную и бесшумную работу дверей
        • Форсунки самоочищающиеся, имеют на входе конусообразную сетку, с регулировкой угла распрыскивания
        • Корпус смесителя изготовлен из латуни, картриджи керамические, что делает смеситель более долговечным
        • Сифон с заглушкой, которая позволяет открывать и закрывать сливное отверстие нажатием ноги