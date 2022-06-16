Душевая кабина Erlit ER3509PF-C3 (900x900x2150 мм)

Преимущества

Каркас поддона изготовлен из оцинкованного железа, не подверженного коррозии. Экран выполнен из тех же материалов, что и сам поддон. Имеет ребра жесткости, которые придают ему особую прочность. Выполняет декоративную функцию – закрывает пространство под душевым поддоном

Стекло обладает повышенной ударопрочностью. Гарантированная безопасность даже в случае разрушения: распадается на мелкую крошку, которая не может нанести человеку серьезную травму. Устойчивость к истиранию: не теряет свои свойства в течение многих лет эксплуатации

Алюминиевый профиль имеет защитное анодированное покрытие, благодаря чему обладает высокими антикоррозийными свойствами

Дверные ролики оснащены закрытым подшипником из нержавеющей стали. Обеспечивают надежную и бесшумную работу дверей

Форсунки самоочищающиеся, имеют на входе конусообразную сетку, с регулировкой угла распрыскивания

Корпус смесителя изготовлен из латуни, картриджи керамические, что делает смеситель более долговечным

Сифон с заглушкой, которая позволяет открывать и закрывать сливное отверстие нажатием ноги

Душевая кабина Erlit ER3509TP-C3 - это гидромассажная душевая кабина в классическом стиле, с раздвижными дверьми, оборудованная системой гидромассажа. Есть тропический душ, ручной душ, гидромассаж спины (8 форсунок) зеркало, полочка.