Душевая кабина Erlit ER3509PF-C3 (900x900x2150 мм)
Арт. Ю00000025226
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высота, мм
|2150
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Ширина, мм
|900
- Душевая кабина Erlit ER3509TP-C3 - это гидромассажная душевая кабина в классическом стиле, с раздвижными дверьми, оборудованная системой гидромассажа. Есть тропический душ, ручной душ, гидромассаж спины (8 форсунок) зеркало, полочка.
Преимущества
- Каркас поддона изготовлен из оцинкованного железа, не подверженного коррозии. Экран выполнен из тех же материалов, что и сам поддон. Имеет ребра жесткости, которые придают ему особую прочность. Выполняет декоративную функцию – закрывает пространство под душевым поддоном
- Стекло обладает повышенной ударопрочностью. Гарантированная безопасность даже в случае разрушения: распадается на мелкую крошку, которая не может нанести человеку серьезную травму. Устойчивость к истиранию: не теряет свои свойства в течение многих лет эксплуатации
- Алюминиевый профиль имеет защитное анодированное покрытие, благодаря чему обладает высокими антикоррозийными свойствами
- Дверные ролики оснащены закрытым подшипником из нержавеющей стали. Обеспечивают надежную и бесшумную работу дверей
- Форсунки самоочищающиеся, имеют на входе конусообразную сетку, с регулировкой угла распрыскивания
- Корпус смесителя изготовлен из латуни, картриджи керамические, что делает смеситель более долговечным
- Сифон с заглушкой, которая позволяет открывать и закрывать сливное отверстие нажатием ноги