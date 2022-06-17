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Сварочный инвертор Esab Handy Arc 160i 734004
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Esab Handy Arc 160i 734004
    Арт. О00000011322
    5.0
    2
    Сварочный инвертор Esab Handy Arc 160i 734004
    Сварочный инвертор Esab Handy Arc 160i 734004
    Сварочный инвертор Esab Handy Arc 160i 734004
    Сварочный инвертор Esab Handy Arc 160i 734004
    Сварочный инвертор Esab Handy Arc 160i 734004
    Сварочный инвертор Esab Handy Arc 160i 734004
      Сварочный инвертор Esab Handy Arc 160i 734004
      Сварочный инвертор Esab Handy Arc 160i 734004
      Сварочный инвертор Esab Handy Arc 160i 734004
      Сварочный инвертор Esab Handy Arc 160i 734004
      Сварочный инвертор Esab Handy Arc 160i 734004
      Сварочный инвертор Esab Handy Arc 160i 734004

      Сварочный инвертор Esab Handy Arc 160i 734004

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000011322
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор Esab Handy Arc 160i 734004 - предназначен для выполнения работ по сварке изделий и конструкций из металла. Например, подойдёт для сварки углеродистой и нержавеющей стали, которые часто применяются в строительстве. Отличается своей компактностью, поэтому прибор можно легко брать с собой, а также работать с ним на высоте. Весит он мало, а габариты, по сравнению с аналогами на рынке, вообще незначительные. Поэтому будет отличным помощником при долговременном выполнении сварочных операций. 

        Преимущества

        • Компактный аппарат, помещается в вашем шкафчике для инструментов или в сундучке мотоцикла
        • Легкое зажигание дуги, в том числе электродами E7018
        • Сварка всех видов материалов – углеродистая сталь, алюминий и никелевые сплавы
        • Высокая производительность
        • Турбо-охлаждение - эффективная вентиляция гарантирует, что ваш сварочный аппарат сможет работать весь день
        • Простая и удобная панель управления – настройка параметров по диаметру электрода
        • Готов к использованию, необходимо просто достать его из коробки и начать сварку
        • IEC 60.974-1 - испытан и одобрен в соответствии с мировыми стандартами