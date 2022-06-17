Сварочный инвертор Esab Handy Arc 160i 734004 - предназначен для выполнения работ по сварке изделий и конструкций из металла. Например, подойдёт для сварки углеродистой и нержавеющей стали, которые часто применяются в строительстве. Отличается своей компактностью, поэтому прибор можно легко брать с собой, а также работать с ним на высоте. Весит он мало, а габариты, по сравнению с аналогами на рынке, вообще незначительные. Поэтому будет отличным помощником при долговременном выполнении сварочных операций.

Преимущества