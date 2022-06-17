Сварочный инвертор Esab Handy Arc 160i 734004
Арт. О00000011322
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
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- Сварочный инвертор Esab Handy Arc 160i 734004 - предназначен для выполнения работ по сварке изделий и конструкций из металла. Например, подойдёт для сварки углеродистой и нержавеющей стали, которые часто применяются в строительстве. Отличается своей компактностью, поэтому прибор можно легко брать с собой, а также работать с ним на высоте. Весит он мало, а габариты, по сравнению с аналогами на рынке, вообще незначительные. Поэтому будет отличным помощником при долговременном выполнении сварочных операций.
Преимущества
- Компактный аппарат, помещается в вашем шкафчике для инструментов или в сундучке мотоцикла
- Легкое зажигание дуги, в том числе электродами E7018
- Сварка всех видов материалов – углеродистая сталь, алюминий и никелевые сплавы
- Высокая производительность
- Турбо-охлаждение - эффективная вентиляция гарантирует, что ваш сварочный аппарат сможет работать весь день
- Простая и удобная панель управления – настройка параметров по диаметру электрода
- Готов к использованию, необходимо просто достать его из коробки и начать сварку
- IEC 60.974-1 - испытан и одобрен в соответствии с мировыми стандартами