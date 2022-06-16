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Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus
4.0
1
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus
    Арт. О00000011323
    4.0
    1
    Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus
    Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus
    Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus
    Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus
    Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus
    Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus
    Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus
    Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus
      Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus
      Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus
      Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus
      Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus
      Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus
      Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus
      Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus
      Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus

      Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000011323
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus – мощный и современный аппарат для ручной дуговой сварки MMA, с возможностью применять аргонодуговую сварку в режиме Lift TIG. Модель питается от сети 220В и способна работать в диапазоне сварочного того от 10 до 200А. Обладает великолепным рабочим циклом на максимальном токе при 40% ПН. Панель управления цифровая, с точной настройкой параметров. Аппарат выполнен из высококачественного металла, на верхней поверхности расположены ручки из жаропрочного пластика для транспортировки. Обладающий множеством современных функций, таких, как: Arc Force и HotStart, инвертор справляется со множеством сварочных процессов. Его применяют в бытовых целях, мастерских, для мелкого ремонта и гражданского строительства.

        Преимущества

        • Режим сварки MMA и Lift TIG
        • Удобная цифровая панель
        • Высокая производительность
        • Защита от перегрузки
        • Надежный металлический корпус с усиленными ударопрочными панелями