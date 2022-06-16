Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus
Арт. О00000011323
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
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- Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus – мощный и современный аппарат для ручной дуговой сварки MMA, с возможностью применять аргонодуговую сварку в режиме Lift TIG. Модель питается от сети 220В и способна работать в диапазоне сварочного того от 10 до 200А. Обладает великолепным рабочим циклом на максимальном токе при 40% ПН. Панель управления цифровая, с точной настройкой параметров. Аппарат выполнен из высококачественного металла, на верхней поверхности расположены ручки из жаропрочного пластика для транспортировки. Обладающий множеством современных функций, таких, как: Arc Force и HotStart, инвертор справляется со множеством сварочных процессов. Его применяют в бытовых целях, мастерских, для мелкого ремонта и гражданского строительства.
Преимущества
- Режим сварки MMA и Lift TIG
- Удобная цифровая панель
- Высокая производительность
- Защита от перегрузки
- Надежный металлический корпус с усиленными ударопрочными панелями