Сварочный инвертор Esab LHN 200i Plus – мощный и современный аппарат для ручной дуговой сварки MMA, с возможностью применять аргонодуговую сварку в режиме Lift TIG. Модель питается от сети 220В и способна работать в диапазоне сварочного того от 10 до 200А. Обладает великолепным рабочим циклом на максимальном токе при 40% ПН. Панель управления цифровая, с точной настройкой параметров. Аппарат выполнен из высококачественного металла, на верхней поверхности расположены ручки из жаропрочного пластика для транспортировки. Обладающий множеством современных функций, таких, как: Arc Force и HotStart, инвертор справляется со множеством сварочных процессов. Его применяют в бытовых целях, мастерских, для мелкого ремонта и гражданского строительства.

Преимущества