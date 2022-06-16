Смеситель для кухни Esko Venezia 2 VE 05 2 (излив 200 мм)

Преимущества

Керамический картридж 40 мм

Корпус – штамповка, нержавейка

Гибкая подводка 35 см 1/2

Ребро жесткости для установки на мойки из нержавейки

Излив поворотный

Смеситель для кухни (мойки) ESKO Venezia 2 VE 05 2 с классической посадкой подходит и для достаточно глубоких кухонных моек. Полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А.