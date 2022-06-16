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Смеситель для кухни Esko Venezia 2 VE 05 2 (излив 200 мм)
Арт. Ю00000021298
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель для кухни (мойки) ESKO Venezia 2 VE 05 2 с классической посадкой подходит и для достаточно глубоких кухонных моек. Полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А.
Преимущества
- Керамический картридж 40 мм
- Корпус – штамповка, нержавейка
- Гибкая подводка 35 см 1/2
- Ребро жесткости для установки на мойки из нержавейки
- Излив поворотный