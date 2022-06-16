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Смеситель для кухни Esko Venezia 2 VE 05 2 (излив 200 мм)
5.0
2
3 700 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни Esko Venezia 2 VE 05 2 (излив 200 мм)
Арт. Ю00000021298
5.0
2
Смеситель для кухни Esko Venezia 2 VE 05 2 (излив 200 мм)
  • Персональная скидка

Смеситель для кухни Esko Venezia 2 VE 05 2 (излив 200 мм)

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3 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000021298
5.0
2

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для кухни (мойки) ESKO Venezia 2 VE 05 2 с классической посадкой подходит и для достаточно глубоких кухонных моек.  Полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А.

    Преимущества

    • Керамический картридж 40 мм
    • Корпус – штамповка, нержавейка
    • Гибкая подводка 35 см 1/2
    • Ребро жесткости для установки на мойки из нержавейки
    • Излив поворотный