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Смеситель для умывальника Esko Venezia 2 VE 26 2E
5.0
2
2 495 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель для умывальника Esko Venezia 2 VE 26 2E
Арт. Ю00000019086
5.0
2
Смеситель для умывальника Esko Venezia 2 VE 26 2E
  • Персональная скидка

Смеситель для умывальника Esko Venezia 2 VE 26 2E

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2 495 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000019086
5.0
2

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 495 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель ESKO "Venezia II" VE 26 2E для умывальника небольшого размера - комфортен в использовании, подходит для умывальников не более 60 см. Изготовлен из безопасной для здоровья латуни, защищен от коррозии, известкового налета и механических повреждений. Корпус смесителя литой и тонкостенный, не имеет лишних сочленений, поэтому смеситель не будет течь. Латунный литой корпус смесителя долго прослужит без поломок.

    Преимущества

    • Картридж 40 мм Kerametal (Италия) - обеспечивает долголетнюю и бесперебойную работу смесителя
    • Сменный пластиковый аэратор Neoperl (Германия), наружная резьба - выравнивает струю воды. Вы всегда можете легко снять его для того, чтобы очистить - известковый налет удаляется одним движением
    • Гибкая подводка 30 см на 1/2 – выполнена из никелированной латуни и нержавеющей стали AISI 304. Стандарт для российских домов. Не нужно покупать дополнительные переходники
    • Хром-никелевое покрытие европейского стандарта - никель 9,9 мкм, хром 0,2 мкм - обеспечивает надежную защиту от ржавчины, идеальную гладкость и блеск поверхности
    • Литой корпус выполнен из высококачественной сантехнической латуни категории А (содержание меди не менее 59%)