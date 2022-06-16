Смеситель для умывальника Esko Venezia 2 VE 26 2E

Преимущества

Картридж 40 мм Kerametal (Италия) - обеспечивает долголетнюю и бесперебойную работу смесителя

Сменный пластиковый аэратор Neoperl (Германия), наружная резьба - выравнивает струю воды. Вы всегда можете легко снять его для того, чтобы очистить - известковый налет удаляется одним движением

Гибкая подводка 30 см на 1/2 – выполнена из никелированной латуни и нержавеющей стали AISI 304. Стандарт для российских домов. Не нужно покупать дополнительные переходники

Хром-никелевое покрытие европейского стандарта - никель 9,9 мкм, хром 0,2 мкм - обеспечивает надежную защиту от ржавчины, идеальную гладкость и блеск поверхности

Литой корпус выполнен из высококачественной сантехнической латуни категории А (содержание меди не менее 59%)



Смеситель ESKO "Venezia II" VE 26 2E для умывальника небольшого размера - комфортен в использовании, подходит для умывальников не более 60 см. Изготовлен из безопасной для здоровья латуни, защищен от коррозии, известкового налета и механических повреждений. Корпус смесителя литой и тонкостенный, не имеет лишних сочленений, поэтому смеситель не будет течь. Латунный литой корпус смесителя долго прослужит без поломок.