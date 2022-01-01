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Смеситель для кухни Esko SPb05 Saint-Petersburg 1-ручк, поворот. излив, хром
Арт. О00000041967
- Персональная скидка
Смеситель для кухни Esko SPb05 Saint-Petersburg 1-ручк, поворот. излив, хром
Арт. О00000041967
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
|
Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
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- Смеситель для кухни ESKO St-Petersburg - европейское качество по оптимальной цене. Оригинальный дизайн подчеркнет индивидуальность вашей кухни.
Преимущества
- Надежность
- Высокая износостойкость