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Смеситель для кухни Esko SPb05 Saint-Petersburg 1-ручк, поворот. излив, хром
3 460 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни Esko SPb05 Saint-Petersburg 1-ручк, поворот. излив, хром
Арт. О00000041967
Смеситель для кухни Esko SPb05 Saint-Petersburg 1-ручк, поворот. излив, хром
  • Персональная скидка

Смеситель для кухни Esko SPb05 Saint-Petersburg 1-ручк, поворот. излив, хром

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3 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041967

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Направление струи
вертикальное
Двойной излив
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить