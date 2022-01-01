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Смеситель для умывальника Esko SPb26 Saint-Petersburg, 1-ручк, хром
Арт. О00000041964
- Персональная скидка
Смеситель для умывальника Esko SPb26 Saint-Petersburg, 1-ручк, хром
Арт. О00000041964
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Чехия
|
Родина бренда
|Чехия
|
Направление струи
|вертикальное
|
Двойной излив
|Нет
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- Смеситель для умывальника ESKO SPb26 Saint-Petersburg, 1-ручк, хром.
Преимущества
- Надежность
- Высокая износостойкость