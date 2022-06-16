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Смеситель для ванны Esko Venezia VE 54 (б/акс.)
4.5
2
5 830 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель для ванны Esko Venezia VE 54 (б/акс.)
Арт. О00000001229
4.5
2
Смеситель для ванны Esko Venezia VE 54 (б/акс.)
  • Персональная скидка

Смеситель для ванны Esko Venezia VE 54 (б/акс.)

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5 830 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000001229
4.5
2

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 830 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для ванны ESKO Venezia VE 54 полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Корпус смесителя цельнолитой, тонкостенный. Керамический картридж Kerametal 35 мм (Италия) обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки. Благодаря помповому переключателю ванна/душ с принудительной фиксацией поток воды не будет зависеть от перепадов давления. Пластиковый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг.

    Преимущества

    • Короткий излив
    • Дивертор пневматический на пружине с принудительной фиксацией (не зависит от давления воды)
    • Корпус – латунь кат. А
    • Керамический картридж 35 мм