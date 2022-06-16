Смеситель для ванны Esko Venezia VE 54 (б/акс.)

Преимущества

Короткий излив

Дивертор пневматический на пружине с принудительной фиксацией (не зависит от давления воды)

Корпус – латунь кат. А

Керамический картридж 35 мм

Смеситель для ванны ESKO Venezia VE 54 полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Корпус смесителя цельнолитой, тонкостенный. Керамический картридж Kerametal 35 мм (Италия) обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки. Благодаря помповому переключателю ванна/душ с принудительной фиксацией поток воды не будет зависеть от перепадов давления. Пластиковый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг.