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Лампа светодиодная Eurolux LL-E-A60-9W-230-4K-E27 (груша, 9Вт, нейтр., Е27)
80 ₽
Лампы
    Лампа светодиодная Eurolux LL-E-A60-9W-230-4K-E27 (груша, 9Вт, нейтр., Е27)
    Арт. О00000014570
    Лампа светодиодная Eurolux LL-E-A60-9W-230-4K-E27 (груша, 9Вт, нейтр., Е27)

      Лампа светодиодная Eurolux LL-E-A60-9W-230-4K-E27 (груша, 9Вт, нейтр., Е27)

      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014570

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-9W-230-4K-E27 предназначена для использования на даче, в городской квартире, гостинице и других помещениях. Колба устойчива к значительным механическим нагрузкам и повреждениям, так как при изготовлении применялись высококачественные, прочные и долговечные материалы. Благодаря стандартному цоколю модель оптимальна для большинства люстр, бра, ночников, торшеров и других источников освещения. Лампа работает от стандартной электрической сети. Максимальная потребляемая мощность во время функционирования модели составляет 9 Вт. Благодаря этому можно снизить затраты на оплату коммунальных счетов.

        Преимущества

        • Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
        • Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
        • Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
        • Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
        • Демократичная цена