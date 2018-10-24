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Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
5.0
4
3 600 ₽
Грязевые и дренажные насосы
  • Персональная скидка
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Арт. X1691257
5.0
4
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
  • Персональная скидка
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400

Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400

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  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1691257
5.0
4

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
внешняя G1 1/2
Соединитель в комплекте
елочка 1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400 применяется в бассейнах, прудах, колодцах, канавах, канализационных и водопроводных системах для перекачки воды с органическими и искусственными фракциями размером до трех с половиной сантиметров. Путем откачивания и фильтрования вода в системах и водоемах закрытого типа очищается, и становится менее вредной для здоровья. Фекальный насос Джилекс 140/6 5400 легко использовать и обслуживать, а его мощность в сто сорок литров в минуту порадует любого. Насос работает в зависимости от уровня воды, и отключается при его минимуме за счет встроенного выключателя с поплавком.

    Преимущества

    • Удобный
    • Производительный
    • Без “сухого хода”
    • Надежный
    • Универсальный

    Комплектация

    • Насос в сборе
    • Патрубок 90°
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон
    • Упаковка