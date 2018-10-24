Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400 применяется в бассейнах, прудах, колодцах, канавах, канализационных и водопроводных системах для перекачки воды с органическими и искусственными фракциями размером до трех с половиной сантиметров. Путем откачивания и фильтрования вода в системах и водоемах закрытого типа очищается, и становится менее вредной для здоровья. Фекальный насос Джилекс 140/6 5400 легко использовать и обслуживать, а его мощность в сто сорок литров в минуту порадует любого. Насос работает в зависимости от уровня воды, и отключается при его минимуме за счет встроенного выключателя с поплавком.

Преимущества

Удобный

Производительный

Без “сухого хода”

Надежный

Универсальный

Комплектация