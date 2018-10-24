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Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Арт. X1691257
- Персональная скидка
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400
Арт. X1691257
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|елочка 1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
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- Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Тугунок 140/6 Ф 5400 применяется в бассейнах, прудах, колодцах, канавах, канализационных и водопроводных системах для перекачки воды с органическими и искусственными фракциями размером до трех с половиной сантиметров. Путем откачивания и фильтрования вода в системах и водоемах закрытого типа очищается, и становится менее вредной для здоровья. Фекальный насос Джилекс 140/6 5400 легко использовать и обслуживать, а его мощность в сто сорок литров в минуту порадует любого. Насос работает в зависимости от уровня воды, и отключается при его минимуме за счет встроенного выключателя с поплавком.
Преимущества
- Удобный
- Производительный
- Без “сухого хода”
- Надежный
- Универсальный
Комплектация
- Насос в сборе
- Патрубок 90°
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка