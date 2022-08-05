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FELISATTI RF 100/710 Фрезер ламельный
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    FELISATTI RF 100/710 Фрезер ламельный
    Арт. X1048041066
    5.0
    1
    FELISATTI RF 100/710 Фрезер ламельный

      FELISATTI RF 100/710 Фрезер ламельный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1048041066
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Felisatti
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Рабочий ход фрезы, мм
      		20
      Адаптер для пылеудаления в комплекте
      		Нет
      Питание
      		сеть
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Ламельный фрезер Felisatti RF100/710 136230170 предназначен для быстрой, аккуратной и точной работы по мягкой и твердой древесине, ДСП и пластику. Модель позволяет выполнять точное и долговечное соединение деталей с использованием деревянных ламелей бисквитного обжига. Пазы можно делать под тремя углами: 0, 45 и 90 градусов. Вес инструмента составляет всего 2.8 кг, что обеспечивает низкую энергоемкость рабочего процесса.

        Преимущества:

        • Мощный 710-ваттный двигатель;
        • Выполнение пазов под тремя углами: 0, 45, 90 градусов;
        • Четкие обозначения и шкалы;
        • Отличное сочетание веса и производительности;
        • Внушительный рабочий ресурс;
        • Металлический корпус редуктора способствует более точной посадке внутренних узлов и лучшему отводу тепла;
        • После установки ламелей их можно незначительно перемещать детали друг относительно друга по своей оси;
        • Диаметр фрезы: 100х22х4 мм;
        • Крепление фрезы: М10х1.

        Комплектация:

        • Ламельный фрезер;
        • 1 фреза;
        • 1 ключ со штифтами;
        • 1 рожковый гаечный ключ;
        • 1 крючок для растягивания пружин;
        • 1 мешок для сбора стружки;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Инструкции по технике безопасности;
        • Гарантийный буклет;
        • Упаковка.