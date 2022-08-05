FELISATTI RF 100/710 Фрезер ламельный

Описание товара:

Ламельный фрезер Felisatti RF100/710 136230170 предназначен для быстрой, аккуратной и точной работы по мягкой и твердой древесине, ДСП и пластику. Модель позволяет выполнять точное и долговечное соединение деталей с использованием деревянных ламелей бисквитного обжига. Пазы можно делать под тремя углами: 0, 45 и 90 градусов. Вес инструмента составляет всего 2.8 кг, что обеспечивает низкую энергоемкость рабочего процесса.

Преимущества:

Мощный 710-ваттный двигатель;

Выполнение пазов под тремя углами: 0, 45, 90 градусов;

Четкие обозначения и шкалы;

Отличное сочетание веса и производительности;

Внушительный рабочий ресурс;

Металлический корпус редуктора способствует более точной посадке внутренних узлов и лучшему отводу тепла;

После установки ламелей их можно незначительно перемещать детали друг относительно друга по своей оси;

Диаметр фрезы: 100х22х4 мм;

Крепление фрезы: М10х1.

Комплектация: