FELISATTI RF 100/710 Фрезер ламельный
Арт. X1048041066
Характеристики
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Производитель
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
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Рабочий ход фрезы, мм
|20
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Адаптер для пылеудаления в комплекте
|Нет
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Питание
|сеть
Описание товара:
Ламельный фрезер Felisatti RF100/710 136230170 предназначен для быстрой, аккуратной и точной работы по мягкой и твердой древесине, ДСП и пластику. Модель позволяет выполнять точное и долговечное соединение деталей с использованием деревянных ламелей бисквитного обжига. Пазы можно делать под тремя углами: 0, 45 и 90 градусов. Вес инструмента составляет всего 2.8 кг, что обеспечивает низкую энергоемкость рабочего процесса.
Преимущества:
- Мощный 710-ваттный двигатель;
- Выполнение пазов под тремя углами: 0, 45, 90 градусов;
- Четкие обозначения и шкалы;
- Отличное сочетание веса и производительности;
- Внушительный рабочий ресурс;
- Металлический корпус редуктора способствует более точной посадке внутренних узлов и лучшему отводу тепла;
- После установки ламелей их можно незначительно перемещать детали друг относительно друга по своей оси;
- Диаметр фрезы: 100х22х4 мм;
- Крепление фрезы: М10х1.
Комплектация:
- Ламельный фрезер;
- 1 фреза;
- 1 ключ со штифтами;
- 1 рожковый гаечный ключ;
- 1 крючок для растягивания пружин;
- 1 мешок для сбора стружки;
- Руководство по эксплуатации;
- Инструкции по технике безопасности;
- Гарантийный буклет;
- Упаковка.