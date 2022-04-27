Строительный фен Hitachi RH 600T
Арт. Х12720100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|1
- Пистолет горячего воздуха Hitachi RH600T имеет два температурных режима и два режима потока, что обеспечивает точную работу с различными материалами. Обрезиненная рукоятка делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Прибор имеет специальный крючок для удобного хранения или стационарного использования. Данная модель поставляется с 5 насадками в пластиковом кейсе.
Преимущества
- Два температурных режима
- В комплект входят 5 насадок
- Холодный воздушный поток для быстрого охлаждения
- Инструмент оснащен специальным крючком, за который его можно подвесить при хранении
- Защита от перегрева
- Время нагрева всего 10 секунд
- Подача холодного воздуха: 50°С; 500 л/мин
- Пластиковый кейс - для удобства хранения и транспортировки