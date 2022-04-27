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Строительный фен Hitachi RH 600T
5.0
2
Найти аналог
Строительные фены
    Строительный фен Hitachi RH 600T
    Арт. Х12720100
    5.0
    2
    Строительный фен Hitachi RH 600T
    Строительный фен Hitachi RH 600T
      Строительный фен Hitachi RH 600T
      Строительный фен Hitachi RH 600T

      Строительный фен Hitachi RH 600T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12720100
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет горячего воздуха Hitachi RH600T имеет два температурных режима и два режима потока, что обеспечивает точную работу с различными материалами. Обрезиненная рукоятка делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Прибор имеет специальный крючок для удобного хранения или стационарного использования. Данная модель поставляется с 5 насадками в пластиковом кейсе.

        Преимущества

        • Два температурных режима
        • В комплект входят 5 насадок
        • Холодный воздушный поток для быстрого охлаждения
        • Инструмент оснащен специальным крючком, за который его можно подвесить при хранении
        • Защита от перегрева
        • Время нагрева всего 10 секунд
        • Подача холодного воздуха: 50°С; 500 л/мин
        • Пластиковый кейс - для удобства хранения и транспортировки