Строительный фен Hitachi RH 600T

Преимущества

Два температурных режима

В комплект входят 5 насадок

Холодный воздушный поток для быстрого охлаждения

Инструмент оснащен специальным крючком, за который его можно подвесить при хранении

Защита от перегрева

Время нагрева всего 10 секунд

Подача холодного воздуха: 50°С; 500 л/мин

Пластиковый кейс - для удобства хранения и транспортировки

Пистолет горячего воздуха Hitachi RH600T имеет два температурных режима и два режима потока, что обеспечивает точную работу с различными материалами. Обрезиненная рукоятка делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Прибор имеет специальный крючок для удобного хранения или стационарного использования. Данная модель поставляется с 5 насадками в пластиковом кейсе.