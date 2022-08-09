Преимущества

Два режима работы — нагрев/продувка с температурой 50-650/50 °C. Продувка снижает риск перегрева и теплового удара после отключения питания

ЖК-дисплей позволяет оператору легко контролировать параметры работы

Функция памяти — можно сохранить до 4-х настроек температуры и производительности, чтобы перейти к ранее использованному режиму без потери времени

Фен оснащен датчиком обратной связи между блоком управления и нагревательным элементом. Это позволяет поддерживать температуру на необходимом уровне

Независимая ступенчатая регулировка температуры и производительности обеспечивает расширение спектра задач, с которыми может справиться фен

Защита от перегрева и перегрузки — фен автоматически отключается при возникновении нештатных ситуаций (замыкании спирали, остановки вентилятора, перекрытии выходного отверстия). Таким образом исключается поломка инструмента

Комплект дополнительных насадок экономит бюджет пользователя и позволяет приступить к выполнению различных задач сразу после приобретения фена

Переключатель режимов работы от марки Defond отличается долговечностью и надежностью даже по истечении заявленного срока службы

Производитель сделал конструкцию эргономичной и сбалансированной — фен можно установить на плоской поверхности соплом вверх, избежав отключения при перерыве в работе

Рукоятка D-образной формы исключает получение ожогов из-за случайного соприкосновения с разогретой поверхностью. Благодаря резиновым элементам фен хорошо ложится в руку

Трехметровый кабель питания с резиновой изоляцией позволяет расширить рабочую зону без помощи удлинителя, работать при температуре от 0 °C и без риска поломки подвергать фен кратковременному воздействию высоких температур

Удобный пластиковый кейс позволяет собрать фен со всеми комплектующими для хранения и транспортировки

Профессиональный технический фен Denzel HG-2000E используется для нагрева и сушки различных соединений и поверхностей, снятия лакокрасочных покрытий, удаления старого линолеума и плитки, пайки металла и сварки пластика, разморозки труб, дезинфекции и других задач в быту и на строительных объектах