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Технический фен Denzel HG-2000E
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Технический фен Denzel HG-2000E
    Арт. О00000033116
    5.0
    1
    Технический фен Denzel HG-2000E
    Технический фен Denzel HG-2000E
    Технический фен Denzel HG-2000E
    Технический фен Denzel HG-2000E
    Технический фен Denzel HG-2000E
    Технический фен Denzel HG-2000E
    Технический фен Denzel HG-2000E
    Технический фен Denzel HG-2000E
    Технический фен Denzel HG-2000E
    Технический фен Denzel HG-2000E
    Технический фен Denzel HG-2000E
    Технический фен Denzel HG-2000E
    Технический фен Denzel HG-2000E
    Технический фен Denzel HG-2000E
      Технический фен Denzel HG-2000E
      Технический фен Denzel HG-2000E
      Технический фен Denzel HG-2000E
      Технический фен Denzel HG-2000E
      Технический фен Denzel HG-2000E
      Технический фен Denzel HG-2000E
      Технический фен Denzel HG-2000E
      Технический фен Denzel HG-2000E
      Технический фен Denzel HG-2000E
      Технический фен Denzel HG-2000E
      Технический фен Denzel HG-2000E
      Технический фен Denzel HG-2000E
      Технический фен Denzel HG-2000E
      Технический фен Denzel HG-2000E

      Технический фен Denzel HG-2000E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033116
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Венгрия
      Дисплей
      		Да
      Вес, кг
      		1.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный технический фен Denzel HG-2000E используется для нагрева и сушки различных соединений и поверхностей, снятия лакокрасочных покрытий, удаления старого линолеума и плитки, пайки металла и сварки пластика, разморозки труб, дезинфекции и других задач в быту и на строительных объектах

        Преимущества

        • Два режима работы — нагрев/продувка с температурой 50-650/50 °C. Продувка снижает риск перегрева и теплового удара после отключения питания
        • ЖК-дисплей позволяет оператору легко контролировать параметры работы
        • Функция памяти — можно сохранить до 4-х настроек температуры и производительности, чтобы перейти к ранее использованному режиму без потери времени
        • Фен оснащен датчиком обратной связи между блоком управления и нагревательным элементом. Это позволяет поддерживать температуру на необходимом уровне
        • Независимая ступенчатая регулировка температуры и производительности обеспечивает расширение спектра задач, с которыми может справиться фен
        • Защита от перегрева и перегрузки — фен автоматически отключается при возникновении нештатных ситуаций (замыкании спирали, остановки вентилятора, перекрытии выходного отверстия). Таким образом исключается поломка инструмента
        • Комплект дополнительных насадок экономит бюджет пользователя и позволяет приступить к выполнению различных задач сразу после приобретения фена
        • Переключатель режимов работы от марки Defond отличается долговечностью и надежностью даже по истечении заявленного срока службы
        • Производитель сделал конструкцию эргономичной и сбалансированной — фен можно установить на плоской поверхности соплом вверх, избежав отключения при перерыве в работе
        • Рукоятка D-образной формы исключает получение ожогов из-за случайного соприкосновения с разогретой поверхностью. Благодаря резиновым элементам фен хорошо ложится в руку
        • Трехметровый кабель питания с резиновой изоляцией позволяет расширить рабочую зону без помощи удлинителя, работать при температуре от 0 °C и без риска поломки подвергать фен кратковременному воздействию высоких температур
        • Удобный пластиковый кейс позволяет собрать фен со всеми комплектующими для хранения и транспортировки