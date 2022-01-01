Кусторез Feona 610 мм, стальная обрезиненная рукоятка 128-0610 (134567)
Арт. О00000014881
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина лезвия, мм
|200
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Общая длина, мм
|610
- Кусторез Feona 610 мм, стальная обрезиненная рукоятка 128-0610 (134567) - очень удобен при проведении работ по подрезке, стрижке живой изгороди, кустарников, травы. Кусторез выглядит как усовершенствованный секатор, только ножи гораздо длиннее, а ручки больше вытянуты. Такое устройство дает возможность затрачивать при работе меньше физических усилий.
Преимущества
- Фиксатор лезвий
- Противоскользящее покрытие рукояток