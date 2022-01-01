Преимущества

Фиксатор лезвий

Противоскользящее покрытие рукояток



Кусторез Feona 610 мм, стальная обрезиненная рукоятка 128-0610 (134567) - очень удобен при проведении работ по подрезке, стрижке живой изгороди, кустарников, травы. Кусторез выглядит как усовершенствованный секатор, только ножи гораздо длиннее, а ручки больше вытянуты. Такое устройство дает возможность затрачивать при работе меньше физических усилий.