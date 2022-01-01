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Кусторез Feona 610 мм, стальная обрезиненная рукоятка 128-0610 (134567)
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Садовые кусторезы
    Кусторез Feona 610 мм, стальная обрезиненная рукоятка 128-0610 (134567)
    Арт. О00000014881
    Кусторез Feona 610 мм, стальная обрезиненная рукоятка 128-0610 (134567)
    Кусторез Feona 610 мм, стальная обрезиненная рукоятка 128-0610 (134567)
    Кусторез Feona 610 мм, стальная обрезиненная рукоятка 128-0610 (134567)
    Кусторез Feona 610 мм, стальная обрезиненная рукоятка 128-0610 (134567)
      Кусторез Feona 610 мм, стальная обрезиненная рукоятка 128-0610 (134567)
      Кусторез Feona 610 мм, стальная обрезиненная рукоятка 128-0610 (134567)
      Кусторез Feona 610 мм, стальная обрезиненная рукоятка 128-0610 (134567)
      Кусторез Feona 610 мм, стальная обрезиненная рукоятка 128-0610 (134567)

      Кусторез Feona 610 мм, стальная обрезиненная рукоятка 128-0610 (134567)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000014881

      Характеристики

      Производитель
      		Feona
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина лезвия, мм
      		200
      Общая длина, мм
      		610
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кусторез Feona 610 мм, стальная обрезиненная рукоятка 128-0610 (134567) - очень удобен при проведении работ по подрезке, стрижке живой изгороди, кустарников, травы. Кусторез выглядит как усовершенствованный секатор, только ножи гораздо длиннее, а ручки больше вытянуты. Такое устройство дает возможность затрачивать при работе меньше физических усилий. 

        Преимущества

        • Фиксатор лезвий 
        • Противоскользящее покрытие рукояток