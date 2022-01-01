Аптечка для оказания первой помощи работникам Фэст ф. 8-2

Преимущества

Прочный кейс

Удобство хранения

В ФЭСТ ф. 8-2 имеется все необходимое для оказания доврачебной помощи

Защита медикаментов от влаги и пыли

Аптечка для оказания первой помощи работникам в большом пластиковом кейсе ФЭСТ ф. 8-2 включает в себя необходимые средства для оказания первой медицинской помощи. Применяется на предприятиях. Футляр имеет размер 285х255х100 мм. Кейс легко транспортируется благодаря рукояти, сохранность содержимого обеспечивается двумя защелками.