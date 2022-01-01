Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аптечка для оказания первой помощи работникам Фэст ф. 8-2
Найти аналог
Комплектующие для авто
    Аптечка для оказания первой помощи работникам Фэст ф. 8-2
    Арт. О00000011548
    Аптечка для оказания первой помощи работникам Фэст ф. 8-2
    Аптечка для оказания первой помощи работникам Фэст ф. 8-2
      Аптечка для оказания первой помощи работникам Фэст ф. 8-2
      Аптечка для оказания первой помощи работникам Фэст ф. 8-2

      Аптечка для оказания первой помощи работникам Фэст ф. 8-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000011548

      Характеристики

      Производитель
      		Фэст
      Тип
      		аптечка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аптечка для оказания первой помощи работникам в большом пластиковом кейсе ФЭСТ ф. 8-2 включает в себя необходимые средства для оказания первой медицинской помощи. Применяется на предприятиях. Футляр имеет размер 285х255х100 мм. Кейс легко транспортируется благодаря рукояти, сохранность содержимого обеспечивается двумя защелками.

        Преимущества 

        • Прочный кейс
        • Удобство хранения
        • В ФЭСТ ф. 8-2 имеется все необходимое для оказания доврачебной помощи
        • Защита медикаментов от влаги и пыли