Аптечка для оказания первой помощи работникам ФЭСТ футляр 8-2, приказ 1331н

Преимущества

Прочный кейс

Удобство хранения

В ФЭСТ ф. 8-2 имеется все необходимое для оказания доврачебной помощи

Защита медикаментов от влаги и пыли

Для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в рабочих кабинетах. Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1331н.