Аптечка для оказания первой помощи работникам ФЭСТ футляр 8-2, приказ 1331н
Арт. О00000033218
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|аптечка
- Для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в рабочих кабинетах. Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1331н.
Преимущества
- Прочный кейс
- Удобство хранения
- В ФЭСТ ф. 8-2 имеется все необходимое для оказания доврачебной помощи
- Защита медикаментов от влаги и пыли