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Аптечка для оказания первой помощи работникам ФЭСТ футляр 8-2, приказ 1331н
1 340 ₽
Комплектующие для авто
    Аптечка для оказания первой помощи работникам ФЭСТ футляр 8-2, приказ 1331н
    Арт. О00000033218
    Аптечка для оказания первой помощи работникам ФЭСТ футляр 8-2, приказ 1331н

      Аптечка для оказания первой помощи работникам ФЭСТ футляр 8-2, приказ 1331н

      1 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033218

      Характеристики

      Производитель
      		Фэст
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		аптечка
      Все характеристики
      1 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в рабочих кабинетах. Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1331н.

        Преимущества

        • Прочный кейс
        • Удобство хранения
        • В ФЭСТ ф. 8-2 имеется все необходимое для оказания доврачебной помощи
        • Защита медикаментов от влаги и пыли