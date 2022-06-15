Компрессор масляный Fiac Super Cosmos 50
Арт. Ю00000027059
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, спускной клапан, большие колеса
- Компрессор FIAC SUPER COSMOS 50 8101810 - это небольшой передвижной агрегат, предназначенный для накопления воздуха, и, как следствие, снабжения им различных пневмоинструментов. Благодаря двум транспортировочным колесам и удобной рукоятке с широкой поверхностью хвата, оператор прилагает минимальные усилия для перемещения устройства с одного рабочего места на другое. Агрегат работает от сети напряжением 220В частотой 50 Гц. Компрессор отличается увеличенным объемом ресивера - 50 л, и высокой производительностью на выходе - 208 л/мин.
Преимущества
- Все элементы регулирования давления в ресивере (вентили и манометры) находятся в одном месте, и их применение не требует от оператора каких-либо специальных знаний или умений
- Два колеса большого диаметра обеспечивают устройству плавный ход по любой ровной поверхности, при этом благодаря резиновому покрытию не повреждают поверхность (линолеум, паркет, кафель и проч.)
- Специальный кожух компрессора защищает двигатель от пыли, влаги, грязи, а также от ударных воздействий
- Надежная конструкция
- Широкая область применения
- Высокая производительность
- Безопасен в работе
- Простота эксплуатации
- Демпферы на опорных ножках снижают вибрации
- Не подвержен коррозии
- Эффективное естественное охлаждение за счет ребер компрессорной головки
- Долгий срок службы