Компрессор масляный Fiac Super Cosmos 50

Преимущества

Все элементы регулирования давления в ресивере (вентили и манометры) находятся в одном месте, и их применение не требует от оператора каких-либо специальных знаний или умений

Два колеса большого диаметра обеспечивают устройству плавный ход по любой ровной поверхности, при этом благодаря резиновому покрытию не повреждают поверхность (линолеум, паркет, кафель и проч.)

Специальный кожух компрессора защищает двигатель от пыли, влаги, грязи, а также от ударных воздействий

Надежная конструкция

Широкая область применения

Высокая производительность

Безопасен в работе

Простота эксплуатации

Демпферы на опорных ножках снижают вибрации

Не подвержен коррозии

Эффективное естественное охлаждение за счет ребер компрессорной головки

Долгий срок службы

Компрессор FIAC SUPER COSMOS 50 8101810 - это небольшой передвижной агрегат, предназначенный для накопления воздуха, и, как следствие, снабжения им различных пневмоинструментов. Благодаря двум транспортировочным колесам и удобной рукоятке с широкой поверхностью хвата, оператор прилагает минимальные усилия для перемещения устройства с одного рабочего места на другое. Агрегат работает от сети напряжением 220В частотой 50 Гц. Компрессор отличается увеличенным объемом ресивера - 50 л, и высокой производительностью на выходе - 208 л/мин.