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Компрессор масляный Fiac Super Cosmos 50
4.0
1
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор масляный Fiac Super Cosmos 50
    Арт. Ю00000027059
    4.0
    1
    Компрессор масляный Fiac Super Cosmos 50
    Компрессор масляный Fiac Super Cosmos 50
    Компрессор масляный Fiac Super Cosmos 50
      Компрессор масляный Fiac Super Cosmos 50
      Компрессор масляный Fiac Super Cosmos 50
      Компрессор масляный Fiac Super Cosmos 50

      Компрессор масляный Fiac Super Cosmos 50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000027059
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fiac
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, спускной клапан, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор FIAC SUPER COSMOS 50 8101810 - это небольшой передвижной агрегат, предназначенный для накопления воздуха, и, как следствие, снабжения им различных пневмоинструментов. Благодаря двум транспортировочным колесам и удобной рукоятке с широкой поверхностью хвата, оператор прилагает минимальные усилия для перемещения устройства с одного рабочего места на другое. Агрегат работает от сети напряжением 220В частотой 50 Гц. Компрессор отличается увеличенным объемом ресивера - 50 л, и высокой производительностью на выходе - 208 л/мин.

        Преимущества

        • Все элементы регулирования давления в ресивере (вентили и манометры) находятся в одном месте, и их применение не требует от оператора каких-либо специальных знаний или умений
        • Два колеса большого диаметра обеспечивают устройству плавный ход по любой ровной поверхности, при этом благодаря резиновому покрытию не повреждают поверхность (линолеум, паркет, кафель и проч.)
        • Специальный кожух компрессора защищает двигатель от пыли, влаги, грязи, а также от ударных воздействий
        • Надежная конструкция
        • Широкая область применения
        • Высокая производительность
        • Безопасен в работе
        • Простота эксплуатации
        • Демпферы на опорных ножках снижают вибрации
        • Не подвержен коррозии
        • Эффективное естественное охлаждение за счет ребер компрессорной головки
        • Долгий срок службы