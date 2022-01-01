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Силиконовая смазка Fill Inn FL024, ролик 50 мл
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Силиконовая смазка
    Силиконовая смазка Fill Inn FL024, ролик 50 мл
    Арт. О00000005046
    Силиконовая смазка Fill Inn FL024, ролик 50 мл

      Силиконовая смазка Fill Inn FL024, ролик 50 мл

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000005046

      Характеристики

      Производитель
      		Fill Inn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ролик
      Объем, мл
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Силиконовая смазка Fill Inn FL024, ролик 50 мл - предназначена для защиты резиновых деталей и уплотнителей дверей, багажника и капота автомобиля от естественного старения и воздействия температур. Предотвращает их примерзание и растрескивание. Роликовая форма аппликатора обеспечивает экономичное использование средства.

        Преимущества

        • Рабочий диапазон от -40°C до +200°C
        • При регулярном применение восстанавливает эластичность и продлевает срок службы резиновых уплотнителей, в том числе пластиковых окон