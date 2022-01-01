Силиконовая смазка Fill Inn FL024, ролик 50 мл
Арт. О00000005046
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ролик
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Объем, мл
|50
- Силиконовая смазка Fill Inn FL024, ролик 50 мл - предназначена для защиты резиновых деталей и уплотнителей дверей, багажника и капота автомобиля от естественного старения и воздействия температур. Предотвращает их примерзание и растрескивание. Роликовая форма аппликатора обеспечивает экономичное использование средства.
Преимущества
- Рабочий диапазон от -40°C до +200°C
- При регулярном применение восстанавливает эластичность и продлевает срок службы резиновых уплотнителей, в том числе пластиковых окон