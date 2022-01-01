Преимущества

Силиконовая смазка Fill Inn FL024, ролик 50 мл - предназначена для защиты резиновых деталей и уплотнителей дверей, багажника и капота автомобиля от естественного старения и воздействия температур. Предотвращает их примерзание и растрескивание. Роликовая форма аппликатора обеспечивает экономичное использование средства.