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Силиконовая смазка Fill Inn FL025, аэрозоль 335 мл
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Силиконовая смазка
    Силиконовая смазка Fill Inn FL025, аэрозоль 335 мл
    Арт. О00000005047
    Силиконовая смазка Fill Inn FL025, аэрозоль 335 мл

      Силиконовая смазка Fill Inn FL025, аэрозоль 335 мл

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000005047

      Характеристики

      Производитель
      		Fill Inn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		спрей/аэрозоль
      Объем, мл
      		355
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Силиконовая смазка Fill Inn FL025 - бережно защищает, смазывает, обеспечивя уход за пластиковыми, металлическими, резиновыми поверхностями. При отрицательных температурах исключает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника, продлевает их срок службы. Устраняет скрип дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов, замков. Образует на обрабатываемых поверхностях полимерный слой, обладающий химической инертностью и широким интервалом рабочих температур (от -40°С до +200°С).

        Преимущества

        • Длительный водоотталкивающий эффект
        • Высокие проникающие и влаговытесняющие свойства
        • Антикоррозийная защита покрытий
        • В условиях высокой влажности применение средства значительно улучшает диэлектрические свойства изоляции высоковольтных проводов, предотвращает утечки тока, приводящие к перебоям в работе двигателя и затрудненному пуску