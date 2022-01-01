Силиконовая смазка Fill Inn FL025, аэрозоль 335 мл
Арт. О00000005047
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|спрей/аэрозоль
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Объем, мл
|355
- Силиконовая смазка Fill Inn FL025 - бережно защищает, смазывает, обеспечивя уход за пластиковыми, металлическими, резиновыми поверхностями. При отрицательных температурах исключает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника, продлевает их срок службы. Устраняет скрип дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов, замков. Образует на обрабатываемых поверхностях полимерный слой, обладающий химической инертностью и широким интервалом рабочих температур (от -40°С до +200°С).
Преимущества
- Длительный водоотталкивающий эффект
- Высокие проникающие и влаговытесняющие свойства
- Антикоррозийная защита покрытий
- В условиях высокой влажности применение средства значительно улучшает диэлектрические свойства изоляции высоковольтных проводов, предотвращает утечки тока, приводящие к перебоям в работе двигателя и затрудненному пуску