Фильтр под мойку Аквафор Эко 0137

Аквафор Эко купить можно в частный дом или квартиру для очищения проточной воды. Он представляет собой набор из трех картриджей, каждый очищает от примесей разного типа и величины. Первый производит механическую очистку, и избавляет воду от тяжелых металлов и солей, провоцирующих образование накипи в трубах, чайниках, кастрюлях. Второй, пропуская через себя воду, устраняет хлор и пестициды, которые использовались в водопроводе для дезинфекции. Третий картридж производит антибактериальную очистку, удаляет токсины и аллергены, содержащиеся в воде. Благодаря трехэтапной системе очистки, вода после фильтрации становится пригодной для употребления, и ее не нужно предварительно кипятить. При этом фильтр не использует агрессивной химии для очищения, что благоприятно сказывается на здоровье человека. Комплект Аквафор Эко устанавливается под мойку, используется для холодной воды. Замена картриджа производится каждые 8 тысяч литров отфильтрованной воды.

Преимущества фильтра Аквафор кристалл Эко:

Выводит хлор, пестициды;

Уменьшает образование накипи;

Делает воду безопасной для потребления;

Компактный;

Эффективный;

Не содержит химии.

Комплектация: