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Фильтр под мойку Аквафор Эко 0137
5.0
2
7 000 ₽
Фильтры с отдельным краном
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Аквафор Эко 0137
Арт. X16910801409
5.0
2
Фильтр под мойку Аквафор Эко 0137
Фильтр под мойку Аквафор Эко 0137
Фильтр под мойку Аквафор Эко 0137
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Аквафор Эко 0137
Фильтр под мойку Аквафор Эко 0137
Фильтр под мойку Аквафор Эко 0137

Фильтр под мойку Аквафор Эко 0137

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7 000 ₽
за штуку
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  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X16910801409
5.0
2

Характеристики

Производитель
Аквафор
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
3
Габариты, мм
260x90x340
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 000 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Аквафор Эко купить можно в частный дом или квартиру для очищения проточной воды. Он представляет собой набор из трех картриджей, каждый очищает от примесей разного типа и величины. Первый производит механическую очистку, и избавляет воду от тяжелых металлов и солей, провоцирующих образование накипи в трубах, чайниках, кастрюлях. Второй, пропуская через себя воду, устраняет хлор и пестициды, которые использовались в водопроводе для дезинфекции. Третий картридж производит антибактериальную очистку, удаляет токсины и аллергены, содержащиеся в воде. Благодаря трехэтапной системе очистки, вода после фильтрации становится пригодной для употребления, и ее не нужно предварительно кипятить. При этом фильтр не использует агрессивной химии для очищения, что благоприятно сказывается на здоровье человека. Комплект Аквафор Эко устанавливается под мойку, используется для холодной воды. Замена картриджа производится каждые 8 тысяч литров отфильтрованной воды.

    Преимущества фильтра Аквафор кристалл Эко:

    • Выводит хлор, пестициды;
    • Уменьшает образование накипи;
    • Делает воду безопасной для потребления;
    • Компактный;
    • Эффективный;
    • Не содержит химии.

    Комплектация:

    • Модуль фильтра К3;
    • Модуль фильтра К7B;
    • Модуль фильтра К7;
    • Кран для чистой воды;
    • Узел подключения;
    • Блок коллекторов;
    • Соединительная трубка;
    • Соединительная трубка с конической втулкой;
    • Ключ-вилка;
    • Заглушка;
    • Руководство по эксплуатации;
    • Гарантийный талон;
    • Упаковка.