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Колба фильтра Аквафор Аквабосс-1-02Г
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Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Аквафор Аквабосс-1-02Г
    Арт. X1691080102
    Колба фильтра Аквафор Аквабосс-1-02Г
    Колба фильтра Аквафор Аквабосс-1-02Г
      Колба фильтра Аквафор Аквабосс-1-02Г
      Колба фильтра Аквафор Аквабосс-1-02Г

      Колба фильтра Аквафор Аквабосс-1-02Г

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691080102

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Материал корпуса
      		пластик
      Проточный
      		Да
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Корпус водоочистителя АКВАБОСС-1-02 для горячей воды Аквафор подходит для стандартных фильтрующих картриджей 254 мм (10''). Изготовлен из сверхпрочного инженерного пластика. Предназначен для удаления песка, ржавчины и других взвесей, попадающихся в водопроводной воде. Служит для защиты бытовой техники от поломок, а также способствует более приятному приёму ванны или душа. Корпус имеет компактные размеры и оснащен удобным поворачивающимся кронштейном, что облегчает монтаж. Легкость конструкции позволяет менять модули без особых усилий и специального инструмента.