Колба фильтра Аквафор Аквабосс-1-02Г

Корпус водоочистителя АКВАБОСС-1-02 для горячей воды Аквафор подходит для стандартных фильтрующих картриджей 254 мм (10''). Изготовлен из сверхпрочного инженерного пластика. Предназначен для удаления песка, ржавчины и других взвесей, попадающихся в водопроводной воде. Служит для защиты бытовой техники от поломок, а также способствует более приятному приёму ванны или душа. Корпус имеет компактные размеры и оснащен удобным поворачивающимся кронштейном, что облегчает монтаж. Легкость конструкции позволяет менять модули без особых усилий и специального инструмента.