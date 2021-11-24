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Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Эко Н
4.5
81
Найти аналог
Фильтры с отдельным краном
    Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Эко Н
    Арт. X16910801410
    4.5
    81
    Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Эко Н
    Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Эко Н
    Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Эко Н
      Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Эко Н
      Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Эко Н
      Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Эко Н

      Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Эко Н

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801410
      4.5
      81

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Подключение к водопроводу
      		требуется
      Вес, кг
      		4.3
      Габариты, мм
      		342x92x377
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Водоочиститель Аквафор Кристалл Эко Н модификация А имеет увеличенное содержание сорбента, что значительно увеличивает ресурс и эффективность модуля. Данное устройство эффективно смягчает воду, препятствует образованию поверхностной пленки, белого осадка и накипи. Благодаря особым креплениям замена водоочистителя требует минимум времени и сил. Модуль компактен и устанавливается под мойку. Комплектуется всем необходимым для быстрого ввода в эксплуатацию.

        Преимущества

        • Имеет стильный и эргономичный слим дизайн
        • Высокое качество очистки питьевой воды
        • Быстро и необратимо удаляет активный хлор, тяжелые металлы, нефтепродукты и другие вредные примеси
        • Эффективно смягчает воду, препятствует образованию поверхностной пленки, белого осадка и накипи
        • Оснащен ультратонкой мембраной, которая задерживает мельчайшие частицы размером от от 0,1 микрон
        • Без бактерицидных добавок, надежно и безопасно, фильтр защищает от бактерий, цист лямблий и других болезнетворных организмов
        • Повышенное содержание сорбента увеличивает ресурс и эффективность модуля
        • Благодаря особым креплениям замена водоочистителя Аквафор Кристалл Эко Н модификация А требует минимум времени и сил
        • Модуль заменяется вместе с корпусом, что предотвращает попадание бактерий при замене