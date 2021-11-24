Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Эко Н

Преимущества

Имеет стильный и эргономичный слим дизайн

Высокое качество очистки питьевой воды

Быстро и необратимо удаляет активный хлор, тяжелые металлы, нефтепродукты и другие вредные примеси

Эффективно смягчает воду, препятствует образованию поверхностной пленки, белого осадка и накипи

Оснащен ультратонкой мембраной, которая задерживает мельчайшие частицы размером от от 0,1 микрон

Без бактерицидных добавок, надежно и безопасно, фильтр защищает от бактерий, цист лямблий и других болезнетворных организмов

Повышенное содержание сорбента увеличивает ресурс и эффективность модуля

Благодаря особым креплениям замена водоочистителя Аквафор Кристалл Эко Н модификация А требует минимум времени и сил

Модуль заменяется вместе с корпусом, что предотвращает попадание бактерий при замене

Водоочиститель Аквафор Кристалл Эко Н модификация А имеет увеличенное содержание сорбента, что значительно увеличивает ресурс и эффективность модуля. Данное устройство эффективно смягчает воду, препятствует образованию поверхностной пленки, белого осадка и накипи. Благодаря особым креплениям замена водоочистителя требует минимум времени и сил. Модуль компактен и устанавливается под мойку. Комплектуется всем необходимым для быстрого ввода в эксплуатацию.