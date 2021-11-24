Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Эко Н
Арт. X16910801410
Характеристики
|
Производитель
|
Подключение к водопроводу
|требуется
|
Вес, кг
|4.3
|
Габариты, мм
|342x92x377
|
Материал корпуса
|пластик
С этим товаром смотрят
- Водоочиститель Аквафор Кристалл Эко Н модификация А имеет увеличенное содержание сорбента, что значительно увеличивает ресурс и эффективность модуля. Данное устройство эффективно смягчает воду, препятствует образованию поверхностной пленки, белого осадка и накипи. Благодаря особым креплениям замена водоочистителя требует минимум времени и сил. Модуль компактен и устанавливается под мойку. Комплектуется всем необходимым для быстрого ввода в эксплуатацию.
Преимущества
- Имеет стильный и эргономичный слим дизайн
- Высокое качество очистки питьевой воды
- Быстро и необратимо удаляет активный хлор, тяжелые металлы, нефтепродукты и другие вредные примеси
- Эффективно смягчает воду, препятствует образованию поверхностной пленки, белого осадка и накипи
- Оснащен ультратонкой мембраной, которая задерживает мельчайшие частицы размером от от 0,1 микрон
- Без бактерицидных добавок, надежно и безопасно, фильтр защищает от бактерий, цист лямблий и других болезнетворных организмов
- Повышенное содержание сорбента увеличивает ресурс и эффективность модуля
- Благодаря особым креплениям замена водоочистителя Аквафор Кристалл Эко Н модификация А требует минимум времени и сил
- Модуль заменяется вместе с корпусом, что предотвращает попадание бактерий при замене