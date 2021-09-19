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Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Н
4.7
66
3 990 ₽
Фильтры с отдельным краном
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Н
Арт. X16910801281
4.7
66
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Н
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Н
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Н
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Н
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Н
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Н
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Н
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Н

Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Н

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3 990 ₽
за штуку
цена при
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 623 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X16910801281
4.7
66

Характеристики

Производитель
Аквафор
Подключение к водопроводу
требуется
Вес, кг
3.5
Габариты, мм
260х90х350
Материал корпуса
пластик
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 990 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 623 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Водоочиститель Аквафор Кристалл Н надежно защищает от накипи. Данный модуль предназначен для комплексной очистки воды. Водоочиститель комплектуется отдельным краном. Картридж устанавливается под мойку. Данная система эффективно снижает жесткость воды, препятствует образованию поверхностной пленки, белого осадка и накипи. Водоочиститель обладает высокой скоростью и качеством очистки питьевой воды. Модуль заменяется вместе с корпусом, что предотвращает попадание бактерий при замене.

    Преимущества

    • Стильный и эргономичный дизайн
    • Высокая скорость и качество очистки питьевой воды
    • С высокой скоростью удаляет активный хлор, тяжелые металлы, нефтепродукты и другие вредные примеси
    • Эффективно снижает жесткость воды, препятствует образованию поверхностной пленки, белого осадка и накипи
    • Повышенное содержание сорбента увеличивает ресурс и эффективность водоочистителя Аквафор Кристалл Н
    • Удобство фильтра превосходит аналоги: благодаря особым креплениям замена модулей требует минимум времени и сил
    • Модуль заменяется вместе с корпусом, что предотвращает попадание бактерий при замене