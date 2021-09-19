Фильтр под мойку Аквафор Кристалл Н

Преимущества

Стильный и эргономичный дизайн

Высокая скорость и качество очистки питьевой воды

С высокой скоростью удаляет активный хлор, тяжелые металлы, нефтепродукты и другие вредные примеси

Эффективно снижает жесткость воды, препятствует образованию поверхностной пленки, белого осадка и накипи

Повышенное содержание сорбента увеличивает ресурс и эффективность водоочистителя Аквафор Кристалл Н

Удобство фильтра превосходит аналоги: благодаря особым креплениям замена модулей требует минимум времени и сил

Модуль заменяется вместе с корпусом, что предотвращает попадание бактерий при замене

Водоочиститель Аквафор Кристалл Н надежно защищает от накипи. Данный модуль предназначен для комплексной очистки воды. Водоочиститель комплектуется отдельным краном. Картридж устанавливается под мойку. Данная система эффективно снижает жесткость воды, препятствует образованию поверхностной пленки, белого осадка и накипи. Водоочиститель обладает высокой скоростью и качеством очистки питьевой воды. Модуль заменяется вместе с корпусом, что предотвращает попадание бактерий при замене.