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Фильтр Аквафор Топаз
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Фильтр-насадка на кран
    Фильтр Аквафор Топаз
    Арт. X1691080111
    Фильтр Аквафор Топаз
    Фильтр Аквафор Топаз
    Фильтр Аквафор Топаз
      Фильтр Аквафор Топаз
      Фильтр Аквафор Топаз
      Фильтр Аквафор Топаз

      Фильтр Аквафор Топаз

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691080111

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.26
      Габариты, мм
      		58х95х132
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аквафор Топаз - один из наиболее компактных фильтров, он не требует монтажа. Это очень актуально в случае, если вы живете в съемной квартире, где устанавливать фильтр может быть нецелесообразно. Его необычный, стильный дизайн - не единственное преимущество. При малых габаритах Топаз обеспечивает высокое качество питьевой воды. Надежно и эффективно он удаляет активный хлор, тяжелые металлы, органические примеси, устраняет неприятный запах и вкус. Фильтр-насадка Топаз подключается к любому крану с внешней или внутренней резьбой. Очистка воды происходит именно тогда, когда необходимо - специальный клапан переключает режимы работы фильтра, что позволяет увеличить ресурс картриджа, сэкономив время и деньги. Чтобы отслеживать ресурс модуля, не нужно запоминать дату его покупки - удобный календарь вовремя напомнит о необходимости замены картриджа. Очистит воду от самых распространенных примесей, включая хлор, органические соединения (в т. ч. фенолы), тяжелые металлы, ржавчину, остатки лекарственных средств.