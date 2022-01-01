Фильтр Аквафор Топаз

Аквафор Топаз - один из наиболее компактных фильтров, он не требует монтажа. Это очень актуально в случае, если вы живете в съемной квартире, где устанавливать фильтр может быть нецелесообразно. Его необычный, стильный дизайн - не единственное преимущество. При малых габаритах Топаз обеспечивает высокое качество питьевой воды. Надежно и эффективно он удаляет активный хлор, тяжелые металлы, органические примеси, устраняет неприятный запах и вкус. Фильтр-насадка Топаз подключается к любому крану с внешней или внутренней резьбой. Очистка воды происходит именно тогда, когда необходимо - специальный клапан переключает режимы работы фильтра, что позволяет увеличить ресурс картриджа, сэкономив время и деньги. Чтобы отслеживать ресурс модуля, не нужно запоминать дату его покупки - удобный календарь вовремя напомнит о необходимости замены картриджа. Очистит воду от самых распространенных примесей, включая хлор, органические соединения (в т. ч. фенолы), тяжелые металлы, ржавчину, остатки лекарственных средств.

