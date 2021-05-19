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Фильтр под мойку Аквафор 0013
4.9
40
3 180 ₽
3 390 ₽
Фильтры с отдельным краном
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Аквафор 0013
Арт. X16910801114
4.9
40
Фильтр под мойку Аквафор 0013
Фильтр под мойку Аквафор 0013
Фильтр под мойку Аквафор 0013
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Аквафор 0013
Фильтр под мойку Аквафор 0013
Фильтр под мойку Аквафор 0013

Фильтр под мойку Аквафор 0013

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Арт. X16910801114
4.9
40

Характеристики

Производитель
Аквафор
Подключение к водопроводу
требуется
Вес, кг
4
Габариты, мм
332x105x296
Материал корпуса
пластик
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -210 ₽
3 180 ₽
3 390 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 3 390 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 623 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Фильтр воды Аквафор Трио Норма разработан для доочистки питьевой воды, имеющей высокий уровень загрязнений. Данная модификация очистного устройства относится к системам «под мойкой». Фильтр очистки воды Аквафор Трио Норма состоит из трех сменных модулей. С их помощью выполняется поэтапное удаление различных видов загрязнений. Сначала производится предварительная очистка, затем глубокая и финишная фильтрация. Водоочистное устройство рекомендовано для установки в системы с мягкой водой. Оно эффективно справляется с тяжелыми металлами, активным хлором, ржавчиной, песком, а также успешно устраняет мутность.

    Преимущества

    • Обеспечивает высокое качество подготовки воды
    • Произведен на основе экологически чистых материалов без использования в фильтрующих картриджах антибиотиков и биоцидных добавок
    • Производит глубокую фильтрацию, обеспечивая удаление большинства загрязняющих веществ и механических примесей
    • Надежная бактериостатичность, сохраняющаяся на протяжении всего рабочего ресурса картриджа
    • Корпус сменных модулей имеет большой запас прочности
    • Водоочистная система надежно защищена от протечек
    • Компактные габариты и простой монтаж