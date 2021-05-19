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Фильтр под мойку Аквафор 0013
Арт. X16910801114
Характеристики
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Производитель
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Подключение к водопроводу
|требуется
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Вес, кг
|4
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Габариты, мм
|332x105x296
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Материал корпуса
|пластик
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- Фильтр воды Аквафор Трио Норма разработан для доочистки питьевой воды, имеющей высокий уровень загрязнений. Данная модификация очистного устройства относится к системам «под мойкой». Фильтр очистки воды Аквафор Трио Норма состоит из трех сменных модулей. С их помощью выполняется поэтапное удаление различных видов загрязнений. Сначала производится предварительная очистка, затем глубокая и финишная фильтрация. Водоочистное устройство рекомендовано для установки в системы с мягкой водой. Оно эффективно справляется с тяжелыми металлами, активным хлором, ржавчиной, песком, а также успешно устраняет мутность.
Преимущества
- Обеспечивает высокое качество подготовки воды
- Произведен на основе экологически чистых материалов без использования в фильтрующих картриджах антибиотиков и биоцидных добавок
- Производит глубокую фильтрацию, обеспечивая удаление большинства загрязняющих веществ и механических примесей
- Надежная бактериостатичность, сохраняющаяся на протяжении всего рабочего ресурса картриджа
- Корпус сменных модулей имеет большой запас прочности
- Водоочистная система надежно защищена от протечек
- Компактные габариты и простой монтаж