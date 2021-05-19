Фильтр под мойку Аквафор 0013

Преимущества

Обеспечивает высокое качество подготовки воды

Произведен на основе экологически чистых материалов без использования в фильтрующих картриджах антибиотиков и биоцидных добавок

Производит глубокую фильтрацию, обеспечивая удаление большинства загрязняющих веществ и механических примесей

Надежная бактериостатичность, сохраняющаяся на протяжении всего рабочего ресурса картриджа

Корпус сменных модулей имеет большой запас прочности

Водоочистная система надежно защищена от протечек

Компактные габариты и простой монтаж

Фильтр воды Аквафор Трио Норма разработан для доочистки питьевой воды, имеющей высокий уровень загрязнений. Данная модификация очистного устройства относится к системам «под мойкой». Фильтр очистки воды Аквафор Трио Норма состоит из трех сменных модулей. С их помощью выполняется поэтапное удаление различных видов загрязнений. Сначала производится предварительная очистка, затем глубокая и финишная фильтрация. Водоочистное устройство рекомендовано для установки в системы с мягкой водой. Оно эффективно справляется с тяжелыми металлами, активным хлором, ржавчиной, песком, а также успешно устраняет мутность.