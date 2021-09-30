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Фильтр-кувшин Аквафор Ультра, синий
5.0
3
Найти аналог
Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Аквафор Ультра, синий
    Арт. X1691080198
    5.0
    3
    Фильтр-кувшин Аквафор Ультра, синий
    Фильтр-кувшин Аквафор Ультра, синий
    Фильтр-кувшин Аквафор Ультра, синий
    Фильтр-кувшин Аквафор Ультра, синий
      Фильтр-кувшин Аквафор Ультра, синий
      Фильтр-кувшин Аквафор Ультра, синий
      Фильтр-кувшин Аквафор Ультра, синий
      Фильтр-кувшин Аквафор Ультра, синий

      Фильтр-кувшин Аквафор Ультра, синий

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691080198
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Этот кувшин идеально подойдет для малогабаритной кухни, т.к. помещается на дверцу холодильника. Питьевая вода дольше остается свежей. Все части фильтра изготовлены из высококачественного пищевого пластика. Крышка-клапан (флип-флоп) упрощает набор воды. Очистит воду от самых распространенных примесей, включая хлор, органические соединения (в т. ч. фенолы), тяжелые металлы, ржавчину, остатки лекарственных средств.