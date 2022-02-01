Фильтр насадка на кран Аквафор В300

Преимущества:

глубокая очистка воды от вредных примесей;

компактные размеры и легкий вес конструкции;

не требует установки, прост в эксплуатации.

Комплектация:

АКВАФОР В300;

переходная втулка;

выходная трубка с фиксатором;

инструкция по эксплуатации.

Фирменный водный фильтр В300 АКВАФОР очищает питьевую воду от пестицидов, тяжелых металлов, активного хлора и других примесей, не являющихся полезными для здоровья. Устройство имеет компактные размеры и подключается к кухонному крану только на время фильтрации воды, что, несомненно, упрощает его использование, а также повышает срок службы. Фильтр идеально подходит для малогабаритных кухонь, а также для фильтрации воды на дачных участках. Фильтр водный В300 АКВАФОР можно подключать к кранам различного диаметра, для этого в комплекте поставляется специальный переходник. На фильтр воды В300 АКВАФОР цена поразительно низкая, поэтому устройство может приобрести каждый. За счет использования в очистительной конструкции передовых разработок, отфильтрованная вода получается хорошего качества. Подходит только для холодной воды, диапазон рабочих температур – от 5 до 40 градусов Цельсия.