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Фильтр насадка на кран Аквафор В300
5.0
3
330 ₽
Фильтр-насадка на кран
    Фильтр насадка на кран Аквафор В300
    Арт. X1691080103
    5.0
    3
    Фильтр насадка на кран Аквафор В300

      Фильтр насадка на кран Аквафор В300

      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691080103
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Материал корпуса
      		пластик
      Удержание веществ
      		хлор, пестициды, тяжелые металлы
      Проточный
      		Да
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фирменный водный фильтр В300 АКВАФОР очищает питьевую воду от пестицидов, тяжелых металлов, активного хлора и других примесей, не являющихся полезными для здоровья. Устройство имеет компактные размеры и подключается к кухонному крану только на время фильтрации воды, что, несомненно, упрощает его использование, а также повышает срок службы. Фильтр идеально подходит для малогабаритных кухонь, а также для фильтрации воды на дачных участках. Фильтр водный В300 АКВАФОР можно подключать к кранам различного диаметра, для этого в комплекте поставляется специальный переходник. На фильтр воды В300 АКВАФОР цена поразительно низкая, поэтому устройство может приобрести каждый. За счет использования в очистительной конструкции передовых разработок, отфильтрованная вода получается хорошего качества. Подходит только для холодной воды, диапазон рабочих температур – от 5 до 40 градусов Цельсия.

        Преимущества:

        • глубокая очистка воды от вредных примесей;
        • компактные размеры и легкий вес конструкции;
        • не требует установки, прост в эксплуатации.

        Комплектация:

        • АКВАФОР В300;
        • переходная втулка;
        • выходная трубка с фиксатором;
        • инструкция по эксплуатации.