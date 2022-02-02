Колба для магистрально фильтра АкваКит 077, SLD 10, 3P TP, 3/4

Преимущества

Эффективная фильтрация воды

Простое подключение к водопроводу

Имеет надежную защиту от коррозии

Оснащен прочным, герметичным корпусом

Рассчитан на рабочее давление в водопроводной системе 0,8 МПа

Возможность использования различных картриджей для качественной подготовки воды

Все конструктивные элементы произведены из экологически безопасных материалов

У фильтра AquaKit 077 3P TP3 4 невысокая цена

Фильтр воды Aquakit SLD10 3P TP3 — это магистральное водоочистное устройство, встраиваемое непосредственно в водопровод квартиры, коттеджа или загородного дома. С его помощью можно очищать воду, имеющую температуру не более 40 градусов. Фильтр водный Aquakit SLD10 3P TP3 оснащен сдвоенной конструкцией. Корпус и колба произведены из качественного полипропилена. Данная модель водоочистителя имеет две заглушки для сброса давления. Подключение к водопроводу производится с помощью латунных вставок, встроенных в корпус фильтра.