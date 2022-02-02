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Колба для магистрально фильтра АкваКит 077, SLD 10, 3P TP, 3/4
5.0
2
Найти аналог
Колбы для магистральных фильтров
    Колба для магистрально фильтра АкваКит 077, SLD 10, 3P TP, 3/4
    Арт. X16910802143
    5.0
    2
    Колба для магистрально фильтра АкваКит 077, SLD 10, 3P TP, 3/4
    Колба для магистрально фильтра АкваКит 077, SLD 10, 3P TP, 3/4
      Колба для магистрально фильтра АкваКит 077, SLD 10, 3P TP, 3/4
      Колба для магистрально фильтра АкваКит 077, SLD 10, 3P TP, 3/4

      Колба для магистрально фильтра АкваКит 077, SLD 10, 3P TP, 3/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910802143
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.121
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр воды Aquakit SLD10 3P TP3 — это магистральное водоочистное устройство, встраиваемое непосредственно в водопровод квартиры, коттеджа или загородного дома. С его помощью можно очищать воду, имеющую температуру не более 40 градусов. Фильтр водный Aquakit SLD10 3P TP3 оснащен сдвоенной конструкцией. Корпус и колба произведены из качественного полипропилена. Данная модель водоочистителя имеет две заглушки для сброса давления. Подключение к водопроводу производится с помощью латунных вставок, встроенных в корпус фильтра.

        Преимущества

        • Эффективная фильтрация воды
        • Простое подключение к водопроводу
        • Имеет надежную защиту от коррозии
        • Оснащен прочным, герметичным корпусом
        • Рассчитан на рабочее давление в водопроводной системе 0,8 МПа
        • Возможность использования различных картриджей для качественной подготовки воды
        • Все конструктивные элементы произведены из экологически безопасных материалов
        • У фильтра AquaKit 077 3P TP3 4 невысокая цена