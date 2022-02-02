Колба для магистрально фильтра АкваКит 077, SLD 10, 3P TP, 3/4
Арт. X16910802143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.121
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Материал корпуса
|пластик
- Фильтр воды Aquakit SLD10 3P TP3 — это магистральное водоочистное устройство, встраиваемое непосредственно в водопровод квартиры, коттеджа или загородного дома. С его помощью можно очищать воду, имеющую температуру не более 40 градусов. Фильтр водный Aquakit SLD10 3P TP3 оснащен сдвоенной конструкцией. Корпус и колба произведены из качественного полипропилена. Данная модель водоочистителя имеет две заглушки для сброса давления. Подключение к водопроводу производится с помощью латунных вставок, встроенных в корпус фильтра.
Преимущества
- Эффективная фильтрация воды
- Простое подключение к водопроводу
- Имеет надежную защиту от коррозии
- Оснащен прочным, герметичным корпусом
- Рассчитан на рабочее давление в водопроводной системе 0,8 МПа
- Возможность использования различных картриджей для качественной подготовки воды
- Все конструктивные элементы произведены из экологически безопасных материалов
- У фильтра AquaKit 077 3P TP3 4 невысокая цена