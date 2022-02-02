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Колба фильтра АкваКит 1046, SL 10, 3P H NP, 3/4
5.0
2
Найти аналог
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра АкваКит 1046, SL 10, 3P H NP, 3/4
    Арт. X16910801279
    5.0
    2
    Колба фильтра АкваКит 1046, SL 10, 3P H NP, 3/4
    Колба фильтра АкваКит 1046, SL 10, 3P H NP, 3/4
      Колба фильтра АкваКит 1046, SL 10, 3P H NP, 3/4
      Колба фильтра АкваКит 1046, SL 10, 3P H NP, 3/4

      Колба фильтра АкваКит 1046, SL 10, 3P H NP, 3/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801279
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.1
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • AquaKit SL 10 — конструкция из двух соединенных колб. Это емкость, в которую помещаются фильтрующие картриджи. Просто монтируется к водопроводу с помощью встроенных резьбовых элементов. В комплекте идут кронштейн для крепления и ключ. Материал производства — качественный полипропилен, выдерживающий серьезные эксплуатационные нагрузки. Для дополнительной безопасности на изделии имеется заглушка сброса давления. Модель создана известной фирмой по разработке технологичных средств для очистки воды.

        Комплектация

        • Фильтр AquaKit 1046 SL10 H NP3/4
        • Непрозрачная пластиковая колба высотой 10 дюймов
        • Крышка с резьбовым креплением и клапанами для спуска избыточного давления воздуха
        • Ключ для снятия/закручивания колбы
        • Крепежный кронштейн
        • Руководство по эксплуатации