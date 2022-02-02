Колба фильтра АкваКит 1046, SL 10, 3P H NP, 3/4
Арт. X16910801279
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.1
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Материал корпуса
|пластик
- AquaKit SL 10 — конструкция из двух соединенных колб. Это емкость, в которую помещаются фильтрующие картриджи. Просто монтируется к водопроводу с помощью встроенных резьбовых элементов. В комплекте идут кронштейн для крепления и ключ. Материал производства — качественный полипропилен, выдерживающий серьезные эксплуатационные нагрузки. Для дополнительной безопасности на изделии имеется заглушка сброса давления. Модель создана известной фирмой по разработке технологичных средств для очистки воды.
Комплектация
- Фильтр AquaKit 1046 SL10 H NP3/4
- Непрозрачная пластиковая колба высотой 10 дюймов
- Крышка с резьбовым креплением и клапанами для спуска избыточного давления воздуха
- Ключ для снятия/закручивания колбы
- Крепежный кронштейн
- Руководство по эксплуатации