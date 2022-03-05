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Колба фильтра АкваКит BB 10, 2P NP1
5.0
2
Найти аналог
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра АкваКит BB 10, 2P NP1
    Арт. X16926102
    5.0
    2
    Колба фильтра АкваКит BB 10, 2P NP1
    Колба фильтра АкваКит BB 10, 2P NP1
      Колба фильтра АкваКит BB 10, 2P NP1
      Колба фильтра АкваКит BB 10, 2P NP1

      Колба фильтра АкваКит BB 10, 2P NP1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16926102
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.4
      Габариты, мм
      		182х185х325
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Магистральный фильтр водный Aquakit 10’’ 2P NP1’’ предназначен для эффективного очищения воды из системы водоснабжения и может быть установлен в любом водопроводе для предварительной очистки воды. Для подключения к водопроводу фильтр очистки Aquakit 10’’ 2P NP1’’оснащен латунными вставками с цилиндрической резьбой внутри диаметром 1'' (25 мм). Корпус и стакан колбы выполнены из полипропилена. Сброс давления выполняется при помощи кнопки, расположенной на корпусе устройства. На фильтр Aquakit BB10’’ NP1’’ цена формируется за счет его высоких эксплуатационных параметров.

        Преимущества

        • Рабочее давление до восьми атмосфер
        • Максимальный температурный режим очищаемой воды до 40°
        • Непрозрачная колба
        • Практичный соединительный размер – 25 мм (1'')
        • Простота эксплуатации
        • Сменные картриджи
        • Сброс давления кнопкой на корпусе