Колба фильтра АкваКит BB 10, 2P NP1

Преимущества

Рабочее давление до восьми атмосфер

Максимальный температурный режим очищаемой воды до 40°

Непрозрачная колба

Практичный соединительный размер – 25 мм (1'')

Простота эксплуатации

Сменные картриджи

Сброс давления кнопкой на корпусе

Магистральный фильтр водный Aquakit 10’’ 2P NP1’’ предназначен для эффективного очищения воды из системы водоснабжения и может быть установлен в любом водопроводе для предварительной очистки воды. Для подключения к водопроводу фильтр очистки Aquakit 10’’ 2P NP1’’оснащен латунными вставками с цилиндрической резьбой внутри диаметром 1'' (25 мм). Корпус и стакан колбы выполнены из полипропилена. Сброс давления выполняется при помощи кнопки, расположенной на корпусе устройства. На фильтр Aquakit BB10’’ NP1’’ цена формируется за счет его высоких эксплуатационных параметров.