Колба фильтра АкваКит BB 10, 2P NP1
Арт. X16926102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.4
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Габариты, мм
|182х185х325
- Магистральный фильтр водный Aquakit 10’’ 2P NP1’’ предназначен для эффективного очищения воды из системы водоснабжения и может быть установлен в любом водопроводе для предварительной очистки воды. Для подключения к водопроводу фильтр очистки Aquakit 10’’ 2P NP1’’оснащен латунными вставками с цилиндрической резьбой внутри диаметром 1'' (25 мм). Корпус и стакан колбы выполнены из полипропилена. Сброс давления выполняется при помощи кнопки, расположенной на корпусе устройства. На фильтр Aquakit BB10’’ NP1’’ цена формируется за счет его высоких эксплуатационных параметров.
Преимущества
- Рабочее давление до восьми атмосфер
- Максимальный температурный режим очищаемой воды до 40°
- Непрозрачная колба
- Практичный соединительный размер – 25 мм (1'')
- Простота эксплуатации
- Сменные картриджи
- Сброс давления кнопкой на корпусе