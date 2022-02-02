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Колба фильтра АкваКит BB 10, 2P TP1
5.0
2
Найти аналог
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра АкваКит BB 10, 2P TP1
    Арт. X16910801172
    5.0
    2
    Колба фильтра АкваКит BB 10, 2P TP1
    Колба фильтра АкваКит BB 10, 2P TP1
      Колба фильтра АкваКит BB 10, 2P TP1
      Колба фильтра АкваКит BB 10, 2P TP1

      Колба фильтра АкваКит BB 10, 2P TP1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801172
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.976
      Габариты, мм
      		182х185х325
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Магистральный фильтр AQUAKIT BB 10 2P TP1 предназначен для потребителей, нуждающихся в качественной очистке большого количества водопроводной холодной воды (до +40 градусов Цельсия). Это владельцы больших загородных домов, кафе и ресторанов различного формата. Сборку фильтра пользователь может осуществить самостоятельно. Прозрачная колба. Поставляется без картриджа.

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Высокая прочность
        • Простота подключения
        • Демократичная цена
        • Прозрачный корпус
        • Простота эксплуатации