Колба фильтра АкваКит BB 10, 2P TP1
Арт. X16910801172
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.976
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Габариты, мм
|182х185х325
- Магистральный фильтр AQUAKIT BB 10 2P TP1 предназначен для потребителей, нуждающихся в качественной очистке большого количества водопроводной холодной воды (до +40 градусов Цельсия). Это владельцы больших загородных домов, кафе и ресторанов различного формата. Сборку фильтра пользователь может осуществить самостоятельно. Прозрачная колба. Поставляется без картриджа.
Преимущества
- Долгий срок службы
- Высокая прочность
- Простота подключения
- Демократичная цена
- Прозрачный корпус
- Простота эксплуатации