Колба фильтра АкваКит BB 10, 2P TP1

Преимущества

Долгий срок службы

Высокая прочность

Простота подключения

Демократичная цена

Прозрачный корпус

Простота эксплуатации

Магистральный фильтр AQUAKIT BB 10 2P TP1 предназначен для потребителей, нуждающихся в качественной очистке большого количества водопроводной холодной воды (до +40 градусов Цельсия). Это владельцы больших загородных домов, кафе и ресторанов различного формата. Сборку фильтра пользователь может осуществить самостоятельно. Прозрачная колба. Поставляется без картриджа.