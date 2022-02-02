Колба фильтра АкваКит BB 20, 2P NP1

Преимущества

Способность выдерживать давление до 8 атмосфер

Компактные размеры – 182x185x590 позволяют разместить устройство в ограниченном пространстве

Скорость фильтрации – 60 литров в минуту

Прочный корпус из высококачественного пластика

Фильтр AQUAKIT ВВ 20 2P NP 1 разработан для очистки холодной воды от различных примесей и рекомендуется для кафе, ресторанов, квартир и загородных домов. Корпус фильтра выполнен из пластика, картриджи можно заменить. При помощи магистрального фильтра можно очистить воду от хлора, твердых частиц, избыточного железа, сделать ее более мягкой. Для этого необходимо использовать специализированные картриджи: AquaKit BB WP, BB PP, BB CP, BB CG. Предназначен для холодной воды температурой до +40 градусов Цельсия.