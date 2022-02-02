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Колба фильтра АкваКит BB 20, 2P NP1
5.0
2
Найти аналог
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра АкваКит BB 20, 2P NP1
    Арт. X1692660
    5.0
    2
    Колба фильтра АкваКит BB 20, 2P NP1
    Колба фильтра АкваКит BB 20, 2P NP1
    Колба фильтра АкваКит BB 20, 2P NP1
    Колба фильтра АкваКит BB 20, 2P NP1
      Колба фильтра АкваКит BB 20, 2P NP1
      Колба фильтра АкваКит BB 20, 2P NP1
      Колба фильтра АкваКит BB 20, 2P NP1
      Колба фильтра АкваКит BB 20, 2P NP1

      Колба фильтра АкваКит BB 20, 2P NP1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692660
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.5
      Габариты, мм
      		182х185х590
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр AQUAKIT ВВ 20 2P NP 1 разработан для очистки холодной воды от различных примесей и рекомендуется для кафе, ресторанов, квартир и загородных домов. Корпус фильтра выполнен из пластика, картриджи можно заменить. При помощи магистрального фильтра можно очистить воду от хлора, твердых частиц, избыточного железа, сделать ее более мягкой. Для этого необходимо использовать специализированные картриджи: AquaKit BB WP, BB PP, BB CP, BB CG. Предназначен для холодной воды температурой до +40 градусов Цельсия.

        Преимущества

        • Способность выдерживать давление до 8 атмосфер
        • Компактные размеры – 182x185x590 позволяют разместить устройство в ограниченном пространстве
        • Скорость фильтрации – 60 литров в минуту
        • Прочный корпус из высококачественного пластика