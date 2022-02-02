Колба фильтра АкваКит BB 20, 2P NP1
Арт. X1692660
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.5
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Габариты, мм
|182х185х590
- Фильтр AQUAKIT ВВ 20 2P NP 1 разработан для очистки холодной воды от различных примесей и рекомендуется для кафе, ресторанов, квартир и загородных домов. Корпус фильтра выполнен из пластика, картриджи можно заменить. При помощи магистрального фильтра можно очистить воду от хлора, твердых частиц, избыточного железа, сделать ее более мягкой. Для этого необходимо использовать специализированные картриджи: AquaKit BB WP, BB PP, BB CP, BB CG. Предназначен для холодной воды температурой до +40 градусов Цельсия.
Преимущества
- Способность выдерживать давление до 8 атмосфер
- Компактные размеры – 182x185x590 позволяют разместить устройство в ограниченном пространстве
- Скорость фильтрации – 60 литров в минуту
- Прочный корпус из высококачественного пластика