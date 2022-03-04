Колба фильтра АкваКит BB 20, 2TP1

Преимущества

Удобство монтажа в магистральный водопровод за счет латунных резьбовых вставок прямо на крышке

Возможность использовать различные фильтры (угольные, из вспененного полистирола), в зависимости от типа загрязнения, присущего конкретному источнику воды

Прочность корпуса, изготовленного из высокотехнологичного пластика

Простота в эксплуатации

Возможность контролировать степень загрязнения картриджа сквозь прозрачный корпус колбы

Доступная цена

Фильтры серии BB от компании AquaKit – универсальные, простые и эффективные устройства для очистки холодной воды в помещениях: загородных домах, предприятиях общественного питания или промышленности, офисах, в составе многоступенчатых систем и т.д. Стандарт BB (Big Blue) относится к типу корпуса фильтра и обозначает: высоту колбы 20 дюймов (50 см+крышка), большой диаметр (в данной модели – 12 см), совместимость с огромным количеством сменных картриджей, высокую производительность. Фильтр AquaKit BB 20 имеет пропускную способность до 60 л в минуту и пригоден для очистки от примесей воды с температурой до +40C.