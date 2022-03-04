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Колба фильтра АкваКит BB 20, 2TP1
5.0
2
Найти аналог
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра АкваКит BB 20, 2TP1
    Арт. X169108017
    5.0
    2
    Колба фильтра АкваКит BB 20, 2TP1
    Колба фильтра АкваКит BB 20, 2TP1
      Колба фильтра АкваКит BB 20, 2TP1
      Колба фильтра АкваКит BB 20, 2TP1

      Колба фильтра АкваКит BB 20, 2TP1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169108017
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.5
      Габариты, мм
      		182х185х590
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтры серии BB от компании AquaKit – универсальные, простые и эффективные устройства для очистки холодной воды в помещениях: загородных домах, предприятиях общественного питания или промышленности, офисах, в составе многоступенчатых систем и т.д. Стандарт BB (Big Blue) относится к типу корпуса фильтра и обозначает: высоту колбы 20 дюймов (50 см+крышка), большой диаметр (в данной модели – 12 см), совместимость с огромным количеством сменных картриджей, высокую производительность. Фильтр AquaKit BB 20 имеет пропускную способность до 60 л в минуту и пригоден для очистки от примесей воды с температурой до +40 C.

        Преимущества

        • Удобство монтажа в магистральный водопровод за счет латунных резьбовых вставок прямо на крышке
        • Возможность использовать различные фильтры (угольные, из вспененного полистирола), в зависимости от типа загрязнения, присущего конкретному источнику воды
        • Прочность корпуса, изготовленного из высокотехнологичного пластика
        • Простота в эксплуатации
        • Возможность контролировать степень загрязнения картриджа сквозь прозрачный корпус колбы
        • Доступная цена