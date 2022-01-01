Магистральный фильтр АкваКит HS 5" 2P TP, 3/4"

Преимущества

Эффективность: фильтр Aquakit HS 5 2P TP удаляет загрязняющие вещества из водопроводной воды, очищая от металлов, грязи и других примесей, тем самым продлевая эксплуатационный период бытовых приборов, предупреждая поломки из-за накипи

Экономичность: использование фильтра устраняет необходимость покупать дорогостоящие средства для удаления накипи с деталей стиральной или посудомоечной машины

Высокая производительность

Прибор может пропускать большие объемы воды – 20 л в минуту

Простота обслуживания и установки

Водный фильтр Aquakit HS 5 2P TP - это прибор с гранулированным полифосфатом для эффективной очистки воды, который используется в посудомоечных и стиральных машинах. Прибор надежно защищает бытовые агрегаты от попадания ржавчины и появления накипи. Фильтр Aquakit HS 5 2P TP 3/4 для воды имеет один уровень очистки и пригоден для бытового использования, характеризуется высокой экономичностью, минимизацией затрат электроэнергии и моющих средств. Использование данного прибора дает возможность отказаться от применения дорогостоящих средств против известковой накипи. Это хороший вариант для воды с невысоким уровнем загрязнения.