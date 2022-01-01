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Магистральный фильтр АкваКит HS 5" 2P TP, 3/4"
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Магистральные фильтры с картриджами
    Магистральный фильтр АкваКит HS 5" 2P TP, 3/4"
    Арт. X16910801186
    Магистральный фильтр АкваКит HS 5" 2P TP, 3/4"

      Магистральный фильтр АкваКит HS 5" 2P TP, 3/4"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910801186

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.35
      Габариты, мм
      		600х130х600
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Водный фильтр Aquakit HS 5 2P TP - это прибор с гранулированным полифосфатом для эффективной очистки воды, который используется в посудомоечных и стиральных машинах. Прибор надежно защищает бытовые агрегаты от попадания ржавчины и появления накипи. Фильтр Aquakit HS 5 2P TP 3/4 для воды имеет один уровень очистки и пригоден для бытового использования, характеризуется высокой экономичностью, минимизацией затрат электроэнергии и моющих средств. Использование данного прибора дает возможность отказаться от применения дорогостоящих средств против известковой накипи. Это хороший вариант для воды с невысоким уровнем загрязнения. 

        Преимущества

        • Эффективность: фильтр Aquakit HS 5 2P TP удаляет загрязняющие вещества из водопроводной воды, очищая от металлов, грязи и других примесей, тем самым продлевая эксплуатационный период бытовых приборов, предупреждая поломки из-за накипи
        • Экономичность: использование фильтра устраняет необходимость покупать дорогостоящие средства для удаления накипи с деталей стиральной или посудомоечной машины
        • Высокая производительность
        • Прибор может пропускать большие объемы воды – 20 л в минуту
        • Простота обслуживания и установки