Колба фильтра АкваКит SL10, 3P TP1
Арт. X1692632
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|пластик
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Цвет
|прозрачный
- Фильтр водный AQUAKIT SL 10 3P TP 1 рассчитан на температуру воды от +5 до +40°С (холодная вода). Фильтрующее оборудование предназначено для установки в отапливаемых помещениях. Его следует монтировать в темных местах, чтобы солнечный свет не провоцировал рост вредных бактерий и микроорганизмов. На крышке есть клапан для сброса избыточного давления.
Преимущества
- Фильтр выполнен из прозрачного пластика, что позволяет контролировать состояние картриджа
- Конструкция оборудования является трехсоставной, что делает монтаж простым