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Колба фильтра АкваКит SL10, 3P TP1
4.5
2
Найти аналог
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра АкваКит SL10, 3P TP1
    Арт. X1692632
    4.5
    2
    Колба фильтра АкваКит SL10, 3P TP1

      Колба фильтра АкваКит SL10, 3P TP1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1692632
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		пластик
      Цвет
      		прозрачный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр водный AQUAKIT SL 10 3P TP 1 рассчитан на температуру воды от +5 до +40°С (холодная вода). Фильтрующее оборудование предназначено для установки в отапливаемых помещениях. Его следует монтировать в темных местах, чтобы солнечный свет не провоцировал рост вредных бактерий и микроорганизмов.  На крышке есть клапан для сброса избыточного давления. 

        Преимущества

        • Фильтр выполнен из прозрачного пластика, что позволяет контролировать состояние картриджа
        • Конструкция оборудования является трехсоставной, что делает монтаж простым