Колба фильтра АкваКит SL10, 3P TP1

Преимущества

Фильтр выполнен из прозрачного пластика, что позволяет контролировать состояние картриджа

Конструкция оборудования является трехсоставной, что делает монтаж простым

Фильтр водный AQUAKIT SL 10 3P TP 1 рассчитан на температуру воды от +5 до +40°С (холодная вода). Фильтрующее оборудование предназначено для установки в отапливаемых помещениях. Его следует монтировать в темных местах, чтобы солнечный свет не провоцировал рост вредных бактерий и микроорганизмов. На крышке есть клапан для сброса избыточного давления.